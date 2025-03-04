急診壅塞爭議 張惇涵：中央、地方、醫院協力應對

近日急診壅塞問題引發基層護理人員炸鍋，總統府副秘書長張惇涵今天表示，執政團隊對於外界批評虛心受教，要解決急診室壅塞，有三個層面要共同協力，包含中央政府的領導、地方政府的調度，以及醫院管理階層的治理能力，三個環環相扣。

張惇涵今接受網路節目《中午來開匯》專訪，對於急診壅塞問題，他表示，上周總統府召開「健康台灣委員會」時，與會的都是醫界先進，提到醫院壅塞是有很多複雜性的因素，包括農曆年前病患返家、冬季流感嚴重、護理人員短缺等。

張惇涵表示，這是很多複雜性因素在短時間內引發，賴清德總統才說如果這問題沒解決，明年可能還是會發生一樣的問題。

張惇涵表示，要解決急診室壅塞，有三個層面要共同協力，包含中央政府的領導、地方政府的調度，以及醫院管理階層的治理能力，三個環環相扣。

張惇涵坦言，目前確實存在護理人力不足的問題，目前在醫院的護理師執業的約12萬人，工作非常辛苦，尤其通常病人不會有太好的情緒，所以護理壓力很大，這問題也發生很久了。

張惇涵說，衛福部有4年計畫，預計投入274億元培養、提升護理人力，從2023年護理國考本來一年考2次，現在一年改成考3次。

張惇涵表示，護理師最在意的是工作職場條件，今年投注在健保的資源也較去年增加712億元，健保署長石崇良日前也宣布醫院總額管制的試辦計畫，再加上三班護病比，目前也正往立法的方向邁進。

張惇涵表示，最重要的仍是護理薪資待遇，去年衛福部的部立醫院大約幫護理師調薪4%左右，也帶動部分私人醫院的加薪，這些不可能一蹴可幾，也許還要一點時間，而醫療單位也可以與護理師多溝通，找到一個更好的方式。

張惇涵說，賴總統來自醫界，對醫療體系的問題非常了解，今年又剛好是健保30年，過去台灣的健保傲視全球，但並不代表未來30年都能維持。例如賴總統曾承諾要成立百億癌症基金，100億元不可能一步到位，今年先編40億元，要把已獲得認證的藥物，但可能因健保總額被排擠在外的，先放入基金裡，以照顧急重症病患，健保30年後如何讓醫療更平權，「大家要對賴總統有信心」。