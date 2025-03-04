護理流動大 卓榮泰：今年在職有進步 畢業季後還有一波

全台醫院急診壅塞問題嚴重，且護理人員鬧人力荒，健保署宣布每年加碼至少30億元，協助解決急診壅塞問題。行政院長卓榮泰今早赴立法院備詢時表示，兩年前護理人員在職18萬6千多人，今年1月為19萬3千多人，有實質進步，流動率大，到今年4、5月畢業後應該還會有一波起來。

國民黨立委柯志恩質詢卓榮泰，問及急診壅塞問題，健保署擬每年至少增加30億解決急診問題，是否有辦法直接撥到護理人員帳戶，不必被醫院東扣西扣？衛福部長邱泰源說，健保這部分如果已經編列到護理費，一定督導完全發在護理人力給付。

柯志恩表示，現在最大的狀況是資深的被操到離職，新來的被嚇到離職，這是惡性循環，政府開出藥方無法改善醫護處境，且新人沒有即戰力，出錯比率變高，幾年前護理人員平均年資為6.5年，與歐美相比已經變低，提出的夜班獎勵也是反效果，醫師總統賴清德競選時提出推3班護病比入法，每年至少200億提升護理待遇，是否有下文？

卓榮泰表示，今年編列66.85億於公務預算，推動3班輪值護理人員直接獎勵、3班護病比達標醫院獎勵，而護理新手導師制度是友善職場。

柯志恩直批，護理新手臨床導師制度編列3.6億元用在哪裡，資深護理師工作繁重還要帶新人，且新進人員難帶，申請還要寫報告，誰有心力寫。邱泰源說，編列夜班獎勵當然直接到護理人員身上。而邱面對柯再追問一時語塞。卓榮泰趕忙說，當然了解護理人員辛苦，7年是離職率最高的時期，如何快速人力補充，行政院、考試院建立考教用平台，未來考試過程中要比現在更優化。

柯志恩表示，相關會議真的沒有問到基層人員，她為了急診爆滿，問了多少團體、醫護人員，醫護人員認為政府畫錯重點，不管有沒有優化，現在就是沒有人。卓榮泰表示，兩年前護理人員在職18萬6千多人，到今年1月19萬3千多人，有實質進步，但流動率滿大的，到今年4、5月畢業後應該還會有一波起來。