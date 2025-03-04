衛福部祭2利多止血急診 陳玉鳳批：根本無濟改善現況

針對急診壅塞，衛福部昨緊急召開記者會，宣布擴大夜班獎勵、擬推動「急診三班護病比」等措施。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，擴大夜班獎勵去年推出時，就因為造成白班夜班對立，搞得天怒人怨，而急診護病比最快半年才能施行，根本無濟於現況，且昨天衛福部公布護理師平均月薪，基層反應與事實不符，再次引發基層不滿。

行政院去年7月同意辦理「護理人力政策整備中長程計畫」，公務預算編列40億元，僅針對一般急性病床發放小夜班400元、大夜班650元的夜班津貼，引發急診、加護病房等護理人員反彈。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳昨指出，今年編列47億元，不分醫院層級及病房類別擴大給付，包括急診、加護病房等特殊病房，獎勵標準一致，待預算到位後就會回溯發放。

對此，陳玉鳳直言「根本沒有領到」，去年加發小夜班、大夜班津貼搞得天怒人怨，不僅造成白班與夜班護理師的對立，還有在加護病房工作的男護理師反應，自己領得比在一般病房工作的女友還少，女友每月能多領1到2萬元，他月薪僅增加1500元，增加相對剝奪感，讓該名男護理師已準備好在公費計畫期滿就辭職。

陳玉鳳說，小夜班、大夜班的加發津貼原預計於今年1月發放，但受到朝野預算角力，被編列於公務預算的夜班津貼遭凍結，至今尚未執行發放，預算遭到凍結僅需將被要求改善部分逐一處理，即可馬上解凍，讓第一線人員可獲得津貼，她不解衛福部為何至今都不願意改善，讓公務預算解凍，反而是到了現在急診壅塞事件被炎上，才願意改善，甚至加碼給錢。

至於未來將推動的「急診三班護病比」，陳玉鳳批評「都是假的」，衛福部每次都是被逼急，就丟個看似像樣的策略出來，但先前早已規畫一般病房須落實三班護病比，至今也沒見到落實的身影，急診三班護病比後續還要找相關團體再次研議，動輒半年到一年，對於現況「難道能改善嗎？」

照護司昨公布國內護理人員平均薪資，統計113年480家醫院護理人員，年資1年以下非主管的全職護理師月薪約5萬3千多元，年資6至10年專科護理師超過7萬，年資15至20年專科護理師近8萬元。

陳玉鳳說「政府真的帶頭騙」，有在南部醫院工作的會員向她反應，身為從業6年的專科護理師，月薪只有6萬多，政府公布該月薪數據，不夠的是政府要補嗎？

另外，衛福部長邱泰源昨在記者會上表示，自己前幾天到醫院視察，是抱著學習的心，陳玉鳳表示，他的學習弄得大家人仰馬翻，「不要每次被看見有問題就換一套說辭」，喊話要看見問題、聆聽基層心聲，當愈來愈多人要離開，留下來的人更辛苦。

因應今年的急診壅塞，帶出護理師更嚴重不足的問題，有護理師在社群媒體Threads上分享，「從來沒看過護理師公會有過那麼多人，在網站上至少等了一小時」，因為有30人要辦理執業登出。

陳玉鳳說，每年過完年後就有一批離職潮，如今急診事件衛福部處理的方式，讓離職潮又雪上加霜，衛福部每次都說畢業季有補人，但新人至少要有3至6個月的訓練期，難以立刻上線，而準備離職多為有經驗的護理師，對病人安全跟職場運作，是非常大的危機，「不能每次都只說數字有增加，能不能用才是重點」。