住院醫薪資「令人難直視」 台大工會：換算時薪僅200元

急診壅塞暴露國內醫療困境，公立醫院薪資受法規限制，急重症科別住院醫師難招募，台大醫院副院長婁培人日前提出效法美國作法，由政府訂出住院醫師薪資區間，引發討論。台大醫院企業工會偕住院醫師發表聯合聲明指出，台大住院醫師長期過勞，且急診、內科、兒科等科別住院醫師人數下滑萎縮，還要遠赴雲林支援分院，其固定薪資換算時薪僅約2百元。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，目前住院醫師人力缺口持續擴大，工作強度卻只增不減，其中支援分院業務，讓住院醫師疲於奔命，有醫師在總院加班至晚間7、8點，結束工作後還需搭乘高鐵至雲林分院支援，若隔日工作地點在斗六院區，還得再轉乘40分鐘以上，抵達時已是凌晨，隔天7時又必須準時上班，「跨越南北、早班接晚班，讓住院醫師睡眠不完整，陷入過勞輪迴。」

「院內醫護人才流失非一日之寒，雇主責無旁貸，應正視改善住院醫師勞動處境」邱宇弘說，台大醫院住院醫師低薪，每月固定薪僅約5萬元，加上各類名目獎金，才有6至8萬元之間薪資，「落後私立醫院不只一個檔次」，若以固定薪計算，時薪僅2百餘元，對照2025年法定最低工資190元，令人難以直視。

不僅薪資低，台大住院醫師值班費及醫療業務處理費也低。邱宇弘說，台大醫院內科住院醫師為例，值15小時班只領1000元、值24小時班只領1500元、假日值加護病房14小時班更是只領700元，換算時薪僅有50至67元，「形成住院醫師值愈多班、時薪愈低的荒唐景象，不分科部甚至傳出主管拒發值班費及加班費。」

「台大醫院為住院醫師所提繳勞退級距，低於其固定薪額度」邱宇弘表示，勞退金是勞工最基本保障，台大醫院提繳級距已過低，若再把固定新以外的獎金名目薪資算入，台大醫院為住院醫師所繳的勞退級距，與住院醫師實際收入落差高達2至3萬元，提繳級距「高薪低報」，形同讓住院醫師退休金每年少了1至2萬元。

婁培人提出住院醫師薪資級距一事，是基於院內召募困難，年輕醫師往私立醫院及診所流動，盼能改善住院醫師人力不均，院內醫師過勞的情況。工會指出，雖「寧願相信」婁副院長求好心切，但台大醫院應正視住院醫師惡劣勞動處境，廣納住院醫師訴求，別埋怨私立醫院爭搶人才，應確實提高薪資，並削減繁重過勞業務。