護理師不滿跨科支援 邱泰源：醫院院長專業不會亂調

急診壅塞引發關注，跨科支援也讓護理人員醞釀罷工。衛福部長邱泰源今天說，跨科支援的確會造成護理人員壓力，但院內工作如何調配，相信醫院院長很有智慧、專業，不太可能亂調，請大家放心。

台灣急診醫學會警示，今年急診壅塞已達前所未有嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職。

立法院今天繼續進行施政總質詢，邱泰源會前受訪時表示，最重要的是要鼓勵護理師留任，將從待遇調整、加給來努力，5月也會針對急重症護理費加重調整；醫院薪資也會透明化，各醫院的薪資中位數有到新台幣達5、6萬元以上。

邱泰源說，各級醫院的三班護病比，都有長足進步，為留任護理人員也提出12大策略，去年12月與前年同期相比，護理人員多留下3900多人，其中1200人是在醫院，衛福部會用各種鼓勵方式、改善職場模式，讓更多護理人員留下。

至於護理人員不滿跨科支援負擔太大，擬醞釀罷工。邱泰源表示，跨科支援的確會造成護理人員壓力，他完全了解；院內工作如何調配，相信醫院院長很有智慧、專業，「不太可能亂調，請大家放心」。

邱泰源說，有時候可能需要調整一些工作，但絕對要依照專業、工作性質做好溝通、協調，而不是強迫，要把病人照顧好，相信院長會妥善處理，不會違反勞動契約。

另外，護理師護士公會全聯會呼籲，政府應修改替代役政策，讓男性護理師可在醫院服替代役，銜接專業技術。邱泰源表示，這是國防部權責，不是一個單位就可以解決，會請相關部門一起討論可行性。

內政部長劉世芳則說，內政部會跟衛福部討論，看怎樣跟國家政策可以契合，但仍需討論、目前沒有定案。