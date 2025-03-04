快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

護理師不滿跨科支援 邱泰源：醫院院長專業不會亂調

中央社／ 台北4日電

急診壅塞引發關注，跨科支援也讓護理人員醞釀罷工。衛福部長邱泰源今天說，跨科支援的確會造成護理人員壓力，但院內工作如何調配，相信醫院院長很有智慧、專業，不太可能亂調，請大家放心。

台灣急診醫學會警示，今年急診壅塞已達前所未有嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職。

立法院今天繼續進行施政總質詢，邱泰源會前受訪時表示，最重要的是要鼓勵護理師留任，將從待遇調整、加給來努力，5月也會針對急重症護理費加重調整；醫院薪資也會透明化，各醫院的薪資中位數有到新台幣達5、6萬元以上。

邱泰源說，各級醫院的三班護病比，都有長足進步，為留任護理人員也提出12大策略，去年12月與前年同期相比，護理人員多留下3900多人，其中1200人是在醫院，衛福部會用各種鼓勵方式、改善職場模式，讓更多護理人員留下。

至於護理人員不滿跨科支援負擔太大，擬醞釀罷工。邱泰源表示，跨科支援的確會造成護理人員壓力，他完全了解；院內工作如何調配，相信醫院院長很有智慧、專業，「不太可能亂調，請大家放心」。

邱泰源說，有時候可能需要調整一些工作，但絕對要依照專業、工作性質做好溝通、協調，而不是強迫，要把病人照顧好，相信院長會妥善處理，不會違反勞動契約。

另外，護理師護士公會全聯會呼籲，政府應修改替代役政策，讓男性護理師可在醫院服替代役，銜接專業技術。邱泰源表示，這是國防部權責，不是一個單位就可以解決，會請相關部門一起討論可行性。

內政部長劉世芳則說，內政部會跟衛福部討論，看怎樣跟國家政策可以契合，但仍需討論、目前沒有定案。

護理師 邱泰源

延伸閱讀

護理師跨科支援釀罷工 邱泰源：相信醫院院長都很有智慧

食藥署長由醫師出任 衛福部長邱泰源讚如大谷翔平

急診壅塞再提解方 推護病比、增支付

視察醫院急診遭批作秀 衛福部長邱泰源：只想替急診醫護打打氣

相關新聞

住院醫薪資「令人難直視」 台大工會：換算時薪僅200元

急診壅塞暴露國內醫療困境，公立醫院薪資受法規限制，急重症科別住院醫師難招募，台大醫院副院長婁培人日前提出效法美國作法，由...

衛福部祭2利多止血急診 陳玉鳳批：根本無濟改善現況

針對急診壅塞，衛福部昨緊急召開記者會，宣布擴大夜班獎勵、擬推動「急診三班護病比」等措施。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說...

圖解護理師平均月薪、人力缺口 加發夜班津貼能留人嗎

護理人力短缺，急診壅塞，衛福部3日宣布兩大利多，一為急診及加護病房等護理人員也能領取夜班津貼，以及研議「急診三班護病比」制度。護理師護士公會全國聯合會批，不少急重症護理師早已遞辭呈，亡羊補牢來得及嗎？

公立醫院年輕醫師招募難 醫師工會：住院醫師待遇應提升

台大醫院高層日前提出住院醫師薪資「公定價（六至八萬元）」一說，引發台北市醫師職業工會抗議，批評低於行情，容易澆熄年輕醫師...

急診護理荒 衛福部2利多留人

護理人力短缺，急診壅塞，衛福部昨緊急召開記者會，宣布兩大利多，一為急診及加護病房等護理人員也能領取夜班津貼，以及研議「急...

忙翻天需要支持 台北榮總急診吃這家便當 外包人員也有

2025年全球最佳醫院（Newsweek World's Best Hospital）排名日前出爐，台北榮民總醫院連續兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。