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急診護理荒 衛福部2利多留人

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
為解決急診壅塞，衛福部昨宣布加發夜班津貼，但有護理師質疑亡羊補牢太遲。本報資料照片
為解決急診壅塞，衛福部昨宣布加發夜班津貼，但有護理師質疑亡羊補牢太遲。本報資料照片

護理人力短缺，急診壅塞，衛福部昨緊急召開記者會，宣布兩大利多，一為急診及加護病房等護理人員也能領取夜班津貼，以及研議「急診三班護病比」制度。護理師護士公會全國聯合會批，不少急重症護理師早已遞辭呈，現在亡羊補牢來得及嗎？

部長邱泰源昨率領疾管署、醫事司、健保署、醫福會、食藥署等官員出席記者會，護理及健康照護司司長蔡淑鳳直言，護理人力確實不足，在新冠疫情爆發前，各家醫院醫護空缺率約百分之五至十，疫情後更為嚴重，「空缺率從來沒有補齊」。

為補齊急診護理人力，外界建議建立「急診三班護病比」，蔡淑鳳表示，衛福部將著手研議，另針對急診內的篩檢區、觀察區、急救區、留滯區等不同區域，討論適當人力編制。另透過彈性調節機制，降低急診病患廿四小時滯留率，加速出入院流程。

在薪資部分，行政院去年七月同意辦理「護理人力政策整備中長程計畫」，公務預算編列四十億元，衛福部僅針對一般急性病床發放夜班津貼，小夜四○○、大夜六五○元。不料上路後，引發日班與夜班護理師之間隔閡，而急診、加護病房等護理師未在津貼補助範圍內，也引發眾怒。

蔡淑鳳表示，該項計畫今年編列四十七億元，擴大給付對象，不分醫院層級及病房類別，包括急診、加護病房等特殊病房，獎勵標準一致，所有護理人員均可拿到一樣獎勵。目前這筆預算尚未撥下，待預算到就可發放，並回溯至今年一月，多少人受惠，正由各醫院統計中。

為求薪資公開透明，照護司首度公布國內護理人員平均薪資，統計一一三年四八○家醫院護理人員，年資一年以下非主管的全職護理師月薪約五萬三千多元，年資六至十年專科護理師超過七萬，年資十五至廿年專科護理師近八萬元，年資逾廿五年專科護理師為八萬七千二百元。

護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，去年就曾提醒衛福部，獎勵金不一讓人產生不公平感。

一名李姓加護病房護理師表示，多津貼當然好，但這非本薪，且是以公務預算支付，可能明後年就停止。「護理人力政策整備中長程計畫」應公開透明，否則被看破手腳只想安撫現況。

護理人力缺口逐年升 製表／元氣中心 圖／聯合報提供
護理人力缺口逐年升 製表／元氣中心 圖／聯合報提供

人力 加護病房 護理師

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