公立醫院年輕醫師招募難 醫師工會：住院醫師待遇應提升

台大醫院高層日前提出住院醫師薪資「公定價（六至八萬元）」一說，引發台北市醫師職業工會抗議，批評低於行情，容易澆熄年輕醫師的工作熱忱，怎能怪其他醫院調高薪資，惡性競爭挖人。如能提升住院醫師待遇，自然就能改善缺人困境。

台北市醫師職業工會秘書長、急診醫師陳亮甫表示，目前住院醫師薪資平均十到十二萬元，如為外科、急診或其他重症專科，依「勞基法」規定，院方需另提供加班費，估計約十五萬元。

陳亮甫以自身為例，剛升住院醫師月薪十萬元，隨著通膨、物價飆漲，如醫院仍提供六到八萬元月薪，扛不住沉重經濟壓力，加上值班待命及醫糾壓力，待遇可能比一般受薪階級還差。

陳亮甫表示，北市聯醫體系，受勞基法保障，薪水跟著市場行情調動，其中仁愛院區官網寫著「住院醫師年薪一四○萬元」，條件誘人，大部分私立醫院也有一二○至一三○萬元，加上考核獎金，待遇絕不輸台大。

「台大醫院招牌響亮，但絕對不能用低於市場行情的薪資招聘。」陳亮甫說，年輕醫師觀念已大不同，唯有提升待遇，配合衛福部「醫療法」修法，保障受僱醫師的勞動權益，才能解決缺人。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，政府將加強醫院評鑑「勞動環境」，包括薪資結構、留才留任等，針對內外婦兒急等科別另給予獎勵津貼，協助改善醫院待遇。