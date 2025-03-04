聽新聞
0:00 / 0:00
公立醫院年輕醫師招募難 醫師工會：住院醫師待遇應提升
台大醫院高層日前提出住院醫師薪資「公定價（六至八萬元）」一說，引發台北市醫師職業工會抗議，批評低於行情，容易澆熄年輕醫師的工作熱忱，怎能怪其他醫院調高薪資，惡性競爭挖人。如能提升住院醫師待遇，自然就能改善缺人困境。
台北市醫師職業工會秘書長、急診醫師陳亮甫表示，目前住院醫師薪資平均十到十二萬元，如為外科、急診或其他重症專科，依「勞基法」規定，院方需另提供加班費，估計約十五萬元。
陳亮甫以自身為例，剛升住院醫師月薪十萬元，隨著通膨、物價飆漲，如醫院仍提供六到八萬元月薪，扛不住沉重經濟壓力，加上值班待命及醫糾壓力，待遇可能比一般受薪階級還差。
陳亮甫表示，北市聯醫體系，受勞基法保障，薪水跟著市場行情調動，其中仁愛院區官網寫著「住院醫師年薪一四○萬元」，條件誘人，大部分私立醫院也有一二○至一三○萬元，加上考核獎金，待遇絕不輸台大。
「台大醫院招牌響亮，但絕對不能用低於市場行情的薪資招聘。」陳亮甫說，年輕醫師觀念已大不同，唯有提升待遇，配合衛福部「醫療法」修法，保障受僱醫師的勞動權益，才能解決缺人。
衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，政府將加強醫院評鑑「勞動環境」，包括薪資結構、留才留任等，針對內外婦兒急等科別另給予獎勵津貼，協助改善醫院待遇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言