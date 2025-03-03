急診忙翻天…台北榮總提供「三井便當」 外包人員也有

2025年全球最佳醫院（Newsweek World's Best Hospital）排名日前出爐，台北榮民總醫院連續兩年成為全台唯一入選前250強的醫院。台北榮總院長陳威明之前受訪時透露，最近急診很忙，為了幫大家打氣，有善心人士捐助急診工作人員便當。是那一家的便當？答案揭曉，是三井集團提供的上引水產便當。

春節假期開始，急診醫護和工作人員一直處於高壓狀態，台北榮總為了幫辛苦的急診醫護和工作人員打氣，從二二八連續假期前一周，開始提供「三井便當」，不只醫師、護理師、藥師和放射師、醫檢師等醫護人員，包括班長、櫃檯、勤務人員、替代役和外包人員，人人有份，只要上班，每天中午、晚上都有便當可吃。

台北榮總副院長李偉強表示，台灣社會充滿愛心，更願意鼓勵醫護人員的付出，從疫情期間，就善心人士捐贈便當，台北榮總接獲三井捐贈便當一萬個、國賓大飯店有一萬個，其他還有點心飲料不計其數。由陳威明決定，這些愛心捐贈一律提供給第一線工作人員，所以雖然累積逾兩萬個便當，陳威明和李偉強「其實從來沒有吃過。」

這次全國急診壅塞，北榮急診待床人數低於同區醫學中心，院內透過急診加護病房與後送病房等措施調節患者，讓急診醫護人員覺得自己獲得支持。陳威明之前受訪時表示，只要是急診室同仁，都有便當吃，這是要讓同仁知道，「你們的辛苦，我們看到了。」

李偉強表示，目前預計提供急診工作人員便當至少兩周，視急診工作狀況再調整。不只是急診，台北榮總員工餐廳提供營養豐富的餐點，為了減少大家負擔，每餐院方補助17元，每年補助用達五千萬元。

醫療工作繁重且壓力山大，李偉強表示，院方願意盡量為醫護人員爭取最好的條件，一般人認為公立醫院薪水比較沒有彈性，但台北榮總去年為內、外、婦、兒、急，共五科的住院醫師每月加薪六千元，讓辛苦的住院醫師有感。

台北榮總也提供優質的單身醫護宿舍，共有二千多床，目前已有一千兩百位護理人員陸續人住，每個月只要繳一千元。李偉強表示，在天母地區，同樣的住宿條件，房租每月在一萬五千元到兩萬元之間，醫護人員住在宿舍，也節省了房租和交通費用。

除了食衣住行，台北榮總在育樂方面也盡量滿足員工，生日津貼有1500元；北榮孝威館有標準游泳池和桌球、羽球場地，供員工免費使用；北榮介壽堂每個周末都有免費電影，下周五晚間還請歌手蕭煌奇與全方位樂隊來為全院員工及眷屬表演。

衛福部照護司今天公布去年480家醫院通報護理人員薪資，根據衛福部網頁公開資料，台北榮總護理人員薪資高於全國平均，年資一年到五年的公職護理師平均月薪8萬7065元，年資六到十年平均月薪8萬7178元，年資十年以上月薪9萬2355元。在台北榮擔任護理師，第三年以上年薪就破百萬元。