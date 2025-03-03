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急診壅塞！北市衛生局祭3大改善作為 每日滿床通報降至3、4家

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
近期急診壅塞情形備受關注，更傳出因護理人力短缺，導致急診病人待床時間拉長，未減緩壅塞情形，北市衛生局既出三大改善作為，減緩急診壅塞。示意圖。圖／聯合報系資料照
近期急診壅塞情形備受關注，更傳出因護理人力短缺，導致急診病人待床時間拉長，未減緩壅塞情形，北市衛生局既出三大改善作為，減緩急診壅塞。示意圖。圖／聯合報系資料照

近期急診壅塞情形備受關注，更傳出因護理人力短缺，導致急診病人待床時間拉長，未減緩壅塞情形，北市衛生局既出三大改善作為，包含透過EMOC調度、轉院救護車補助、聯醫開放綠色通道，目前壅塞問題已改善，每天滿床通報醫院降到剩3到4家。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍表示，壅塞問題近期已出現緩解，從2月底到3月初跡象，從2月底申報滿床急救責任醫院家數每天約9至10家，降到現在每天約4至5家。

陳怡龍說，申報急診大多以醫學中心為主，2月底起開始執行3大改善作為，包含透過緊急及災難應變指揮中心（EMOC）協助急重症病患轉床、補助轉院過程所須救護車費用每案新台幣2500元，及開通醫學中心與市立聯合醫院的綠色通道，由醫學中心窗口與聯醫聯繫確認病患狀況，直接從急診專入聯醫病房，紓緩醫學中心負擔。

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