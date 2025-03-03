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急診壅塞再提解方 推護病比、增支付

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

衛福部再推多項政策，盼緩解急診壅塞！衛福部長邱泰源3日率多個部會緊急召開記者會，宣布將研議「急診三班護病比」，夜班費比照一般病房，還有提升醫護的急診支付、新增護理診察費與觀察床支付調升等。另外，醫院若能加聘人力與加薪，可以增加總額額度，但詳細規定還在制定中。

擴大護理夜班津貼

邱泰源帶著醫事司、照護司、健保署、食藥署、疾管署等各單位，對外說明最新方案。衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，依醫療機構設置標準等規定，急診觀察室每床應有1位護理人員，醫院目前也會依患者需求調整護理人力，近來將研議建立「急診三班護病比」，還有針對急診內的不同區域的人力編制進行討論。

另外，蔡淑鳳說，去年受限於經費，衛福部發放夜班津貼的對象只有一般急性病床，今年將擴大所有特殊病床，不分醫院層級，奬勵標準一致，急性病床與慢性及其他特殊病床，包括急診、加護病房等，奬勵標準一致，小夜新台幣400元、大夜650元，好讓護理人員都能拿到一樣的獎勵。

增加急診給付

「短期將提高急重症支付標準，提升病房使用效率！」健保署長石崇良表示，未來將調升急診的支付，並將一般的診察費拆分成醫生與護理兩塊，以強調護理人員的貢獻。另外，住院觀察床的支付也會調升，同時增加加護病房的給付，還有住院部門的護理費，還有強化門診功能，與假日手術加成等政策，盼減緩急診負擔。

醫福會則表示，部立醫院與台北醫院的急診壅塞有比較緩解，食藥署新署長姜至剛指出，點滴的生理實驗水液的供應狀況也逐漸恢復。

公開護理師薪資

被問到有人建議護理師直接月薪增加1萬元，蔡淑鳳回應說，每個醫院的名目與薪水發放狀況不同，希望先透過要求各醫院公開薪資，讓護理師可以選擇想去的醫院。另外，臺大醫院副院長婁培人建議公私立住院醫生公定價，減少人力出走潮，邱泰源回應說，會設法讓住院醫師有合理給付，但不會有固定的薪資，盼醫生放心。

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