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視察醫院急診遭批作秀 衛福部長邱泰源：只想替急診醫護打打氣

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫院急診壅塞嚴峻，驚動總統賴清德，並要求衛福部解決壅塞問題，衛福部長邱泰源（中）今天下午臨時舉行記者會，並指出上周至各醫院急診視察都是真實的呈現，也為第一線人員打打氣，讓大家吐吐苦水。記者沈能元／攝影
醫院急診壅塞嚴峻，驚動總統賴清德，並要求衛福部解決壅塞問題，衛福部長邱泰源（中）今天下午臨時舉行記者會，並指出上周至各醫院急診視察都是真實的呈現，也為第一線人員打打氣，讓大家吐吐苦水。記者沈能元／攝影

衛福部邱泰源關心急診壅塞，日前至衛福部立台北醫院、北市聯醫和平院區、亞東醫院等視察急診情形，但台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳批評，邱泰源視察是在作秀，她更到台大醫院急診室外直播，眼見15分鐘內有3輛救護車排隊。邱泰源說，他到各醫院視察都是真實的呈現，為的也是為第一線人員打打氣，讓大家吐吐苦水。

醫院急診壅塞嚴峻，驚動總統賴清德，要求衛福部解決問題。衛福部長邱泰源今天下午臨時舉行記者會表示，急診壅塞應稱為醫院壅塞，引發原因包括流行疾病疫情、護理人員短缺等多項因素，衛福部已提出相關計畫解決壅塞問題。

邱泰源指出，衛福部因應急診壅塞研擬策略，但仍認為應到第一線聽取基層的聲音，上周三前往視察前，約中午12時開始聯絡，「我相信，沒有醫院可以在短時間內處理急診壅塞」，他到現場就是希望看到真實的情形。

邱泰源說，第一站是到台大醫院，包括副院長、急診主任等人員，一起討論，由於台大醫院門診也有許多需要住院的重症患者，如果降低門診住院率有其高難度，醫院正在想辦法加以服務。而衛福部台北醫院的護理人員留任率高，值得學習，因此，「完全沒有要去突襲，完全沒有這種心」。

邱泰源表示，醫院內許多院長、主任，大家都是幾十年的好朋友，「我只要打個電話就知道狀況」，但還是希望親自去了解，看看現場狀況，讓大家吐吐苦水也好。

台大醫院 衛福部 邱泰源

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