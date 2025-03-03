照護吃緊！衛福部新對策 通過急診加發夜班獎勵

急診塞爆問題，回歸到護理人力吃緊，衛福部制定短期因應策略，以及中長期的改革方向。衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，護理人力確實是有缺的狀況，也從來沒補齊過，將研議「急診三班護病比」，急診夜班費比照一般病房夜班費，讓護理人員都能拿到一樣的獎勵。

蔡淑鳳指出，行政院113年7月同意辦理「護理人力政策整備中長程計畫」，114年已編列公務預算約66.85億元，其中，「急診三班護病比」加發夜班獎勵，不分醫院層級，獎勵標準一致。另外，急性病床與慢性及其他特殊病床（急診、加護病房等）獎勵標準也一致，增進護理人員應有的薪資福利。

去年因受限於經費，蔡淑鳳說，衛福部發放夜班津貼的對象只有一般急性病床，今年會擴大所有急性病床與慢性及其他特殊病床，並強調獎勵標準一致，小夜班400元、大夜班650元，所有護理人員都能拿到一樣的獎勵金，避免造成醫院內部矛盾及排班困擾。

照護司公布去年480家醫院通報護理人員薪資，年資一年以下非主管的全職護理師平均月薪，專科護理師為5萬3700元。年資6至10年專科護理師約7萬1000元、護理師7萬4600元、護士6萬7400元。年資15至20年專科護理師約7萬9100元、護理師7萬8900元、護士7萬7700元。年資25年以上專科護理師約8萬7200元、護理師8萬4500元、護士8萬4100元。

除了平均薪資，蔡淑鳳強調，醫院要有彈性調節的機制，所以會設置儀表板優化急診病患流動，降低24小時滯留率，加速住院病人出入院流程。另針對外界要求建立「急診三班護病比」，她說，衛福部會進行研議，並針對急診內的篩檢區、觀察區、急救區、留滯區等不同區域，討論適當的人力編制。

蔡淑鳳說，三班護病比達標獎勵為專款專用，由醫院統籌使用，獎勵應用於護理人員，醫院應就各自醫院護理人力流失影響因素做差異性留任措施，且醫院應將獎勵金分配方式公開供查詢，以達醫院整體最大化的人力留任成效。