護理人力缺 陳玉鳳談「跨科調動」像眼科醫做痔瘡手術

急診室壅塞成為最近醫療現場的問題，跨科支援調動也成常態。有一名原負責婦產科的護理師分享，因為跨科調動支援而去骨科臨時改照顧骨科患者，不料病人突發心跳減慢，且摸不到脈搏，所幸當下立即啟動醫院緊急應變機制，經2分鐘的心肺復甦術，患者恢復生命跡象，未發生進一步危機。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今天接受媒體人黃光芹的網路節目「中午來開匯」專訪表示，在護理人員人力不足的情況下，平衡過高的護病比的其中一個方法就是「挖東牆補西牆」的跨科支援調動，但也讓護理師承受更多的壓力和風險。好比讓婦產科的護理人員去照顧腫瘤科患者，或眼科醫師幫做大腸直腸外科的痔瘡手術，但畢竟術業有專攻，此方法雖然能節省人力成本，卻可能增添患者的生命危險，而她也實在無法苟同「做功德」的行徑。

不僅如此，護理師薪資與工時不符預期的情況早已浮現，進而導致離一波又一波的職潮。陳玉鳳強調，急診室壅塞、床位不足、關床等問題在去年6月就已浮上檯面，不過當時的衛福部官員對外否認，直到醫護或相關團體出面回應才承認有此問題，而她最近又接獲護理師爆料，因為家人臨時過世而向護理長報備隔天請喪假，對方卻回應「你突然請假是要誰幫你代班」、「難道都不能提早排休」，讓當事人無奈回應，「我怎麼知道家人會突然發生這種事？要怎麼提早排休奔喪？」

陳玉鳳以考上護理師執照後到美國工作的前主播薛楷莉為例，美國護理師年薪約新台幣260萬元，台灣卻只有約69萬元，「薛楷莉今天早上還跟我說，數據來自美國的求職公司，為了吸引海外人力開出的薪資條件，還只是保守估計的數值。」

陳玉鳳強調，69萬元還是許多醫學中心、區域醫院有領夜班津貼的護理人員，換作其他機構可能連60萬元也沒有，護理人員根本是廉價勞工。

黃光芹直呼，「護理師在台灣『操』成這樣子，卻在國外人家如獲至寶？」

陳玉鳳說，在美國擔任護理師的友人，除了證實薛楷莉的說法，並稱在當地的護病比是1比2且各司其職，不會出現一人身兼多職的情況，因此幾乎沒有所謂的「跨科支援調動」。友人更向她直言，「我在台灣跟美國的感覺不一樣，在美國我覺得努力會被看見，也會得到尊重。」陳玉鳳也語帶哽咽地說，「為何政府還能麻木不仁？一直讓我們心碎離開。」