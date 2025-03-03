北市衛生局：申報滿床醫院減少 急診壅塞有改善
急診壅塞問題近期受關注，台北市衛生局今天表示，經開設醫學中心與聯合醫院的綠色通道等3大改善作為，狀況已有緩解跡象，申報滿床醫院從每天9至10家，下降到4至5家。
台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍今天透過例行記者會表示，針對急診壅塞，衛生局自2月底起執行3大改善作為，包含透過緊急及災難應變指揮中心（EMOC）協助急重症病患轉床、補助轉院過程所須救護車費用每案新台幣2500元，及開通醫學中心與市立聯合醫院的綠色通道。
陳怡龍指出，持續監控各個急救責任醫院的急診量能至今，壅塞問題已經出現緩解跡象，從2月底申報滿床急救責任醫院家數每天約9至10家，降到現在每天約4至5家，狀況有在改善。
台灣急診醫學會2月底警示，今年急診壅塞已達前所未有的嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職。這份聲明受到行政院及衛生福利部高度重視，隨即提出醫學中心強化病床調度等3大短期因應策略，及研議健保調整給付等2項長期改革方向。
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