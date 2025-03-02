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大醫院住院醫師招募困難 醫師工會籲速修法保醫師勞權

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北市醫師職業工會表示，除了護理師不堪負荷持續出走，連公立醫院急診主治醫師也須同時照顧多達30、40位病人，呼籲衛福部加快推進「醫療法」醫師勞權專章修法。圖為醫院急診室示意圖，非新聞當事人。記者陳正興／攝影
台北市醫師職業工會表示，除了護理師不堪負荷持續出走，連公立醫院急診主治醫師也須同時照顧多達30、40位病人，呼籲衛福部加快推進「醫療法」醫師勞權專章修法。圖為醫院急診室示意圖，非新聞當事人。記者陳正興／攝影

近來，急診壅塞及醫護人力短缺狀況，備受社會關注。台北市醫師職業工會表示，除了護理師不堪負荷持續出走，連公立醫院急診主治醫師也須同時照顧多達30、40位病人，年輕住院醫師眼見如此高壓環境，薪資待遇卻遠落後於私立醫院，致使急重症科別的招募難度雪上加霜，呼籲衛福部加快推進「醫療法」醫師勞權專章修法。

工會指出，公立醫院進用的約聘用住院醫師，其薪給表及相關待遇，均經上級機關核可後即可施行，相比於榮總及三總等其他公立醫院體系，教育部旗下包含台大在內的住院醫師待遇卻是長年墊底。北榮去年6月起，為專科住院醫師每月月薪6000元，以提高招募及留任誘因。

許多年輕醫師面對大型醫院高壓低薪的惡劣勞動處境，大可在完成二年西醫畢業後一般醫學訓練計畫（PGY）訓練後，就轉任診所乃至自行開業，工會指出，如今就業市場途徑愈發多元，大型醫院吸引力正迅速萎縮，應切實提高待遇。

工會強調，醫師勞動權益法制保障，上路近6年仍原地踏步，覆蓋僅及私立醫院住院醫師，反觀公立醫院約聘用住院醫師、受雇主治醫師均遭摒除在外，多數醫師與醫院所簽合約如同「賣身契」，不僅薪資結構高度黑箱、工作權存續無所保障，包含支援調動、職災補償及退休金等基本權益更是付之闕如。

工會呼籲，衛福部應加快推進「醫療法」醫師勞權專章修法，切實由制度面保障醫師權益，挽救眼下醫院醫師大舉流失的棘手困境。

薪資 衛福部 醫師

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