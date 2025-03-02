醫院住院醫師流失非薪資單一問題 朱益宏：關鍵是這點

醫學中心急診壅塞，讓人關注護理師人力不足，其實，醫院住院醫師也存在人力流失問題。 社區醫院協會理事長朱益宏說，許多醫學系學生接受兩年西醫畢業後一般醫學訓練計畫（PGY）訓練後，不進入住院醫師階段，選擇直接到醫美診所服務，此凸顯三大問題，其中以年輕醫師不願意值夜班最為常見。

朱益宏說，大學醫學系學生於六年級開始接受2年PGY訓練，隨即接受3至6年不等的專科住院醫師訓練，一般來說為期4年，若是神經外科住院醫師需訓練6年，並於住院醫師最後一年，擔任總醫師，經考取專科醫師執照後，即成為主治醫師開始執業。

但隨著時代變遷，現暫年輕醫師想法、觀念已與10、20年前不同。朱益宏分析，年輕醫師不願繼續住院醫師訓練，選擇直接進入醫美診所有三大因素，第一，不願意值大夜班，由於醫學中心工作繁重，住院醫師常須值大夜班，並肩負較多照顧住院患者的臨床工作，但現在年輕醫師多希望工作兼顧生活品質，多不願意值班。

朱益宏指出，其次，年輕醫師到醫美診所服務，可以遠離醫療糾紛，雖然，年輕醫師發生醫療糾紛的機會不高，但相較之下，醫美診所發生醫糾的機會還是低於醫院。第三、年輕住院醫師目前月薪平均約10萬元左右，高於一般上班族，雖然未經完整住院醫師訓練，即到醫美診所服務的醫師，薪資還不會太高，但若有津貼、獎勵等制度，薪資仍可能高於在醫院服務時。

至於，住院醫師流失是否與醫院內升遷管道有關，許多住院醫師即使考上專科執照，受限於醫院內主治醫師沒有缺額，無法擔任主治醫師？朱益宏說，每家有不同的升遷管道，且許多在醫學中心完訓的住院醫師，最後也不一定會留在原醫院，每家醫院晉用情況各有不同。

朱益宏說，年輕醫師不進入住院醫師階段，直接到醫美診所服務，仍以不願意值班最為常見，呼籲醫院應適時調整住院醫師工作負擔，甚至安排主治醫師幫忙支援，以留住人才，呼籲衛福部應盤點各醫院、各科別住院醫師人力，了解第一線醫師的心聲，提出改善方案。