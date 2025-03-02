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提解方盼留新血挨批 台大副院長：沒有要降低住院醫師薪資

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近期急診壅塞，暴露護理師出走，急重症科別給付過低窘境。台大醫院受急診壅塞影響最嚴重，台大醫院副院長婁培人為現況發聲，擔憂住院醫師招募愈來愈難，會讓急診困境雪上加霜。圖為急診示意圖，非當事醫院。本報資料照片
近期急診壅塞，暴露護理師出走，急重症科別給付過低窘境。台大醫院受急診壅塞影響最嚴重，台大醫院副院長婁培人為現況發聲，擔憂住院醫師招募愈來愈難，會讓急診困境雪上加霜。圖為急診示意圖，非當事醫院。本報資料照片

近期急診壅塞，暴露護理師出走，急重症科別給付過低窘境。台大醫院受急診壅塞影響最嚴重，台大醫院副院長婁培人為現況發聲，擔憂住院醫師招募愈來愈難，會讓急診困境雪上加霜，建議政府為住院醫師薪資設下公定價，避免住院醫師分布不均，卻遭網紅醫師、醫療工會發文攻擊，認為他將降低住院醫師薪資做為解方。

公立醫院醫師薪資受法規限制，不少私立醫院開出比主治醫師還高的薪水，延攬急重症科別住院醫師，導致國內住院醫師人力分布不均。婁培人昨天提出建言，美國住院醫師薪資由政府規定，限制各醫院給予薪資範圍，避免醫院開高薪搶人，導致人力分配不均。不過，其中提到薪資範圍時，因為以6至8萬元舉例，被部分醫界人士大作文章，認為這是要限制住院醫師薪資。

「完全沒有要降低住院醫師薪資，甚至應提升薪資至合理程度才是。」婁培人說，6至8萬只是舉例說明，由政府訂出的薪資範圍幅度不可太大，才能避免人力分布不均，自己認為國內住院醫師薪資應該提升，且不同科別依照其辛勞程度及風險程度，也可設立不同的薪資範圍，保障執業待遇。

韓國醫療環境崩壞殷鑑不遠，因住院醫師不足，許多韓國醫院連教授級老鳥醫師都要值班，許多醫界人士都曾示警，國內制度必須改變，才能扭轉現況。婁培人昨天也說，不僅護理師出現雪崩式人力荒，住院醫師人力斷層業逐漸暴露，尤其急重症、小兒科等，缺情況愈來愈嚴峻，政府應設法留人，否則光靠中生代醫師熱情與使命，將難支撐。

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