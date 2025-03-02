觀察站／衛福部惹怒醫界綠友友

急診壅塞問題延燒，不但引發基層醫護不滿，輿論反應也炸鍋，原本單純的民生醫療問題，迅速演變成賴政府的政治危機。衛福部長邱泰源與次長林靜儀成為眾矢之的，執政高層也對邱的危機處理不滿；賴清德總統是醫師也是民代出身，了解醫界與民意脈動，若無法盡快平息風暴，將讓醫界與社會的「信賴」減損。

長期以來，醫界是民進黨的鐵票倉，尤其出了賴清德這位「醫師總統」後，醫界對綠營的支持有增無減；然而，賴總統執政以來，衛福部接連鬧出幾次風波，確實也讓醫界有所不滿，藍白陣營更是設法在這些爭議中，「突破」綠營在醫界的銅牆鐵壁。

幾次重大的衛福醫療政策或爭議，衛福部難辭其咎，但內閣成員的任用與賴總統的意志有很大關係；政務官的失策或失言，賴總統與民進黨政府須概括承受。

邱泰源去年在爭議聲中出任衛福部長，近日衛福部在專業領域，如波波牙醫、健保點值相關爭議，也讓醫界搖頭；過去一段時間，急診室塞爆，衛福部反應慢半拍，不但讓基層醫護人員心灰意冷，事後邱泰源在問題未解的情況下「突襲視察」，更讓醫護質疑「做戲」，對於邱提油救火，府院無奈又不滿。

縱使醫界「很綠」，但也並非永遠是綠營的「提款機」，如果民進黨政府繼續輕忽基層醫護的反彈，最終恐將承受龐大的政治後座力。