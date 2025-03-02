綠色通道轉診 醫師不樂觀

近日衛福部為紓解急診壅塞，啟動部立醫院綠色通道，期建立聯防機制，讓病人分流下轉。但專家表示，醫學中心下轉困難，多因地區醫院跟區域醫院滿床或關床，無法收治，導致患者只得上轉。

雖然已建立「綠色通道」，但部分急診醫師不表樂觀。據了解，林口長庚醫院去年下轉病人僅千分之五點五，且大多轉到同體系的桃園長庚醫院。醫師認為，醫學中心急診長期面對轉診比率失衡，除綠色通道增加病人下轉，也應同步減少上轉。

奇美醫院院長林宏榮指出，醫院間有建立合作通道，只要事先聯繫好，醫院將保留空床，上轉患者可以循綠色通道入院，但部分急迫的病患與家屬會在床位準備好前直衝急診，造成候床。

急診醫學會理事鍾亢指出，醫學中心急診病人中，約一成從中小型醫院上轉，但其中八成中小型醫院應有能力處理，真正需要上轉的患者只有二成，多為病況相對嚴重需住院，必須在急診候床；應減少上轉病人，才有效解決急診塞床。

林宏榮說，醫學中心成功下轉患者占比低，常見原因包括患者與家屬希望留在原醫院，再者是附近地區醫院跟區域醫院都滿床，或病人需要的治療超過其負荷。不過，台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，確實部分地區醫院關床，但急診壅塞與分級醫療沒落實、民眾大醫院迷思有關。