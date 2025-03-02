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急診新血難募 「台大1醫師顧40人」

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
急診壅塞成為近日關注重點，連假讓醫學中心急診待床人數仍高。圖為醫院急診室。記者陳正興／攝影
急診壅塞成為近日關注重點，連假讓醫學中心急診待床人數仍高。圖為醫院急診室。記者陳正興／攝影

急診壅塞成為近日關注重點，連假讓醫學中心急診待床人數仍高。急診壅塞已是台灣醫療環境常態，工作壓力大，缺乏新血願意投入，台大醫院副院長婁培人說，近期急診住院醫師招募至第二、三輪才滿額，中生代醫師靠著熱情苦撐，但人力短缺，一名醫師要照顧的病人數量，是早年兩倍以上。

急診醫學會理事鍾亢表示，目前離開急診現場的多是年輕與中生代醫師，工作繁重，加上護理師不足，健保給付讓分配不公，最後選擇離開，有人前往基層診所，有人開業。急診醫師有處理急重症經驗，開業游刃有餘，診所工作不用輪班，薪資與醫院差不多，甚至更好，這些都成了急診出走的推力。

婁培人坦言，近期急診住院醫師召募「確實比較困難」，台大雖順利招滿，但願意走急診的年輕人明顯變少，過去一輪就能招滿，現在要舉行二、三輪招募，住院醫師人力變少，工作只好由專科護理師協助分攤，卻讓人力調度更加困難，形成惡性循環，不只急診醫學部各科面臨困境，小兒科也有類似情況。

急診現況是靠中生代醫師「熱情、奉獻犧牲的精神在撐」，婁培人表示，過去每位急診主治醫師平均照顧廿、卅病人，現在卻要照顧卅、四十人以上，且以台大醫院來說，即使暫留急診，病人病情均相當複雜，一位醫師照顧如此多人，壓力很大，負擔也增加，年輕醫師看到現況，更不想投入。

鍾亢說，急診重視團隊，醫師就算是領導角色，少了其他人也難以發揮，現在護理師離去，人力不足，醫師愈做愈累。要改變現況，必須讓健保在國內生產毛額（ＧＤＰ）占比提升，但提高健保部分負擔或保費非常敏感，不然就只能靠公務預算撥補。

婁培人表示，有些醫院開出比公立醫院主治醫師還高的薪水吸引年輕醫師，公立醫學中心薪水缺乏彈性，招人難上加難，不少科別都出現類似情況，政府應思考如何讓住院醫師留在醫院 ，否則國內醫療還會出現危機。

台大醫院 醫學中心 醫師

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