轉診失衡！奇美院長：中小型醫院多關床 醫中病患難下轉

近日衛福部為紓解急診壅塞，啟動部立醫院綠色通道，期建立聯防機制，讓病人分流下轉；但有醫師坦言，醫學中心長期接收不少中小型醫院上轉病人，成為急診候床因素。奇美醫院院長林宏榮指出，醫學中心常態都是接收上轉患者比率大於下轉患者，部分循轉診網路的急迫家屬會直接到急診，造成候床。

資深急診醫師指出，醫學中心有約一成是中小型醫院上轉而來，其中僅有兩成是真正需上轉而來，多數都是原本就醫院所可以處理的患者，但因為地區醫院、區域醫院關床多，導致患者只得上轉。

林宏榮指出，醫學中心長期都面對上轉病人遠多過於下轉病人。經過中小型醫院上轉的患者，各式各樣都有，但醫院間有建立合作通道，只要事先聯繫好，奇美醫院會保留空床，上轉患者可以循綠色通入住，不論加護病房或是一般病床運作方式都相同。只是部分比較急迫的病患家屬，會在床位準備好之前，直衝急診，因此會造成候床。

林宏榮說，下轉患者占比低，常見原因多數患者家屬，希望轉回鄰近醫院就近照顧治療。但下轉最大的困難，附近地區醫院跟區域醫院都滿床，或是病人治療超過其能力負荷。

然而，台灣社區醫院協會理事長朱益宏指出，雖有些地區醫院加護病房處理能力沒那麼好，但這一波並沒有關得特別厲害；相反地，地區醫院不容易滿床，可能和民眾長期因「醫師好、設備強」的迷思，習慣湧向全科型的醫學中心和區域醫院。