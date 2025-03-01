快訊

他買節能電器做錯「1件事」退稅金被沒收 國稅局給解釋

轉診失衡！奇美院長：中小型醫院多關床 醫中病患難下轉

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫／台北即時報導
奇美醫院院長林宏榮指出，醫學中心常態都是接收上轉患者比例大於下轉患者。本報資料照片
奇美醫院院長林宏榮指出，醫學中心常態都是接收上轉患者比例大於下轉患者。本報資料照片

近日衛福部為紓解急診壅塞，啟動部立醫院綠色通道，期建立聯防機制，讓病人分流下轉；但有醫師坦言，醫學中心長期接收不少中小型醫院上轉病人，成為急診候床因素。奇美醫院院長林宏榮指出，醫學中心常態都是接收上轉患者比率大於下轉患者，部分循轉診網路的急迫家屬會直接到急診，造成候床。

資深急診醫師指出，醫學中心有約一成是中小型醫院上轉而來，其中僅有兩成是真正需上轉而來，多數都是原本就醫院所可以處理的患者，但因為地區醫院、區域醫院關床多，導致患者只得上轉。

林宏榮指出，醫學中心長期都面對上轉病人遠多過於下轉病人。經過中小型醫院上轉的患者，各式各樣都有，但醫院間有建立合作通道，只要事先聯繫好，奇美醫院會保留空床，上轉患者可以循綠色通入住，不論加護病房或是一般病床運作方式都相同。只是部分比較急迫的病患家屬，會在床位準備好之前，直衝急診，因此會造成候床。

林宏榮說，下轉患者占比低，常見原因多數患者家屬，希望轉回鄰近醫院就近照顧治療。但下轉最大的困難，附近地區醫院跟區域醫院都滿床，或是病人治療超過其能力負荷。

然而，台灣社區醫院協會理事長朱益宏指出，雖有些地區醫院加護病房處理能力沒那麼好，但這一波並沒有關得特別厲害；相反地，地區醫院不容易滿床，可能和民眾長期因「醫師好、設備強」的迷思，習慣湧向全科型的醫學中心和區域醫院。

患者 醫學中心 醫師

延伸閱讀

邱泰源「突襲視察」爆造假 陳玉鳳直播「不會我教你」

壅塞看不到未來、人力流失、給付制度 3因素推走急診醫

急診塞爆 醫批轉診失衡 中小型醫院上轉病人應減少

急診壅塞新血招募難 台大醫院中生代醫「1人顧40病人」

相關新聞

邱泰源「突襲視察」爆造假 陳玉鳳直播「不會我教你」

衛福部長邱泰源日前「突襲視察」五家醫院急診，卻遭踢爆「作假」，讓護理人員得一小時從急診挪走20床病人。台灣護師醫療產業工...

醫療現場不斷惡化 陳菁徽：健保點值入法才有保障

近期急診壅塞狀況不斷延燒，醫護短缺日益嚴峻，讓台灣的醫療環境備受矚目。國民黨立委陳菁徽表示，現今持續惡化的醫療現場，在在...

大醫院急診塞爆 專家推測和「這些迷思」有關

連日大醫院急診塞車引發討論，被認為和地區醫院給付不足關床有關，重症患者到急診就醫卻無法住院，最終只能上轉醫學中心，台灣社...

轉診失衡！奇美院長：中小型醫院多關床 醫中病患難下轉

近日衛福部為紓解急診壅塞，啟動部立醫院綠色通道，期建立聯防機制，讓病人分流下轉；但有醫師坦言，醫學中心長期接收不少中小型...

壅塞看不到未來、人力流失、給付制度 3因素推走急診醫

今年起急診壅塞狀況前所未有，醫護人員流失是原因之一。急診醫學會理事鍾亢表示，急診大環境下離開多是年輕以及中生代以下醫師，面對壅塞遲未解決，看不到未來；加上護理師不足愈做愈累，加上健保制度讓給付分配不公，最後乾脆離開自行開業，或是前往基層診所。

急診塞爆 醫批轉診失衡 中小型醫院上轉病人應減少

醫院「不能說的秘密」？台大醫院副院長婁培人日前表示，部分因為不想賠錢開加護病房，因此把病人轉至醫學中心。但近日衛福部為紓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。