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醫療現場不斷惡化 陳菁徽：健保點值入法才有保障

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
近期急診壅塞狀況不斷延燒，醫護短缺日益嚴峻，讓台灣的醫療環境備受矚目。國民黨立委陳菁徽表示，現今持續惡化的醫療現場，再再印證了「入法才是保障健保制度」的唯一解，因為只要不入法，立法院的主決議恐怕無法讓行政單位有負責任的機會。圖／陳菁徽辦公室提供
近期急診壅塞狀況不斷延燒，醫護短缺日益嚴峻，讓台灣的醫療環境備受矚目。國民黨立委陳菁徽表示，現今持續惡化的醫療現場，再再印證了「入法才是保障健保制度」的唯一解，因為只要不入法，立法院的主決議恐怕無法讓行政單位有負責任的機會。圖／陳菁徽辦公室提供

近期急診壅塞狀況不斷延燒，醫護短缺日益嚴峻，讓台灣的醫療環境備受矚目。國民黨立委陳菁徽表示，現今持續惡化的醫療現場，在在印證了「入法才是保障健保制度」的唯一解，因為只要不入法，立法院的主決議恐怕無法讓行政單位有負責任的機會。

陳菁徽表示，去年藍營為保障全民健康，擬修健保法將代表醫療健康投資穩定的「健保點值1點1元」入法，卻在法案協商時遭民進黨立院黨團幹事長吳思瑤回擊「入法就是健保總額制度崩潰開始」，綠營也強力阻擋阻撓，最後協商改成主決議，政府在今年6月底前達到1點0.95元。而現今持續惡化的醫療現場，在在印證了「入法才是保障健保制度」的唯一解。

陳菁徽質疑，台灣醫療現場，用美國4分之1的薪水、10分之1的人力，就達成了同樣的救治水平，這不是醫療投資不足，那什麼是醫療投資不足？

陳菁徽提到，去年7月第一會期結束前的健保點值協商，民進黨強力阻撓健保點值保障1點1元，竟胡扯稱可能造成醫療浪費，反對保障入法，但現場卻沒有一個人可以回答，健保點值每1點究竟要給付給醫護多少錢，才不會有醫療浪費，根本是為反對而反對。

陳菁徽批評，就連出身醫界的賴清德總統，選前支1點1元喊的響亮，吸引醫護全力支持，結果選後竟說健保點值1點1元法制化是「破壞健保」，這樣的說法，不僅不負責任，更是糟蹋了醫護人員的信任與付出，根本是要醫護人員繼續「共體時艱做功德」的具體展現。

陳菁徽說，從去年上任以來，每個月的質詢、國是論壇，都持續揭露醫療現場的崩潰慘況、護理人力持續出走、各大醫院持續人滿為患，但在現場的民進黨官員就是一句話也聽不進去。民進黨政府今年初說會先把健保點值補到1點0.9元，但沒告訴大家的是，「一手補點值、一手要求各醫院攤扣斷頭」，只要健保總額支付制度不打破、醫療投資占比不提高，台灣的基層醫療環境只會越來越慘。

陳菁徽指出，只要健保制度不改革、健保點值不入法，對政府來說都有「治標不治本」的空間，衛福部長邱泰源來巡視一下急診就空了、找醫界來開會把在做的事重講一遍就結束了，過陣子還是老問題浮現，完全沒有解決。如果再這樣下去，根本只是讓台灣的醫療環境「維持基本生命徵象，恐怕終生無法甦醒」。

陳菁徽強調，這就是為何她堅持健保點值應入法的原因，因唯有保障點值入法，才能讓醫護先「吃下定心丸」繼續為醫療奉獻，請民進黨政府及執政黨立委別再假裝沒看到問題，讓醫護繼續失望。

陳菁徽說，她很遺憾民進黨覺得國人們都是小腦袋，但衛福部次長林靜儀口中的急診壅塞問題，從去年到今天事態更加嚴重，證明民進黨執政的這幾年根本都在混，無論是花費數百億推動分級醫療制度，成效原地踏步，或醫護人力不斷出走影響國人就醫，都顯示這個政府只剩回嘴的功能，沒有做事的能力。

國政基金會永續組召集人陳宜民則指出，健保應該要開源節流，尤其藥費更是一個黑洞，若可以集體採購的話，可以省下很多錢，但首先是衛福部要硬起來，不怕得罪人、不怕得罪藥商。

健保點值 民進黨 陳菁徽

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