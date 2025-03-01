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邱泰源「突襲視察」爆造假 陳玉鳳直播「不會我教你」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今到台大醫院門口開直播，15分鐘就有3台救護車到急診。圖取自陳玉鳳臉書
台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今到台大醫院門口開直播，15分鐘就有3台救護車到急診。圖取自陳玉鳳臉書

衛福部長邱泰源日前「突襲視察」五家醫院急診，卻遭踢爆「作假」，讓護理人員得一小時從急診挪走20床病人。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今到台大醫院門口開直播，15分鐘就有3台救護車到急診，喊話部長和次長應該戴上口罩、變裝進急診看看真實狀況，不在現場的怎麼知道多辛苦多累？這種根本沒有先說好的才是突襲，「你不會我教你」。

 陳玉鳳昨天在臉書發文，提到自己在台大醫院急診，看到檢傷處張貼「人數暴增」的海報，內容提到「本院急診病人數已超出原有空間及設劃，嚴重壅塞下推床不足，等候急診推床需數小時至一天以上，等待住院需達5至7天以上」，建議患者至其他醫療院所就醫。她觀察，台大急診雖然不像之前「溢出來」，卻還是一樣有病人在走廊躺床、還有人坐著打點滴。

陳玉鳳今天在台大醫院門口直播，提到15分鐘內就有3台救護車到台大醫院急診。她表示，各工會、公會、醫院院長等已都證明沒有護理師是事實，並說不應該再搞什麼綠色通道、不要讓護理人員跨科調動，連勞動部都已列出指引，證實調單位就是會增加勞工的身心壓力，「為什麼政府都不願意承認事實？沒人就是開不出床」。

「激怒護理人員的後果，就是不斷拿離職單」，陳玉鳳說，沒有護理人員，醫院就會垮，別再說醫院沒有賺錢，現在沒人開不出床確實是事實，過去媒體報導，2020年至2023年各醫療機構花在蓋醫院的金額高達1111.6億，「多少其實是護理人員的加班費？」

陳玉鳳進一步指出，經營者認為多蓋醫院有機會引進外籍護理人力，「但如果有能力，為什麼要來台灣？」甚至台灣的年輕護理人員，語言能力好一點的就直接出國工作，為什麼要留下來？依照在美執業護理師薛楷莉整理的資訊，當地護理人員稅錢年薪高達260萬台幣，護病比卻遠低於台灣；反觀台灣平均年薪僅69萬元，可能還得在大醫院輪班才拿得到，需要面對的是高出美國數倍的護病比。

「我們的環境真的很差，每一個人都很辛苦」，陳玉鳳質疑，醫院和政府到底有沒有看到，希望說風涼話的醫師跟經營者，想想護理人員省下多少隱形成本？要做「6S」、專案、競賽等，甚至還有護理人員要請喪假，還遭到主管刁難「為什麼不事前說？假都已經排好了」。

陳玉鳳重申，當一直有人湧入急診，不在場的人怎麼知道有多累、多辛苦，再次喊話邱泰源和次長林靜儀，應該要戴上口罩、變裝到急診看看現況，「你不會我教你，這種根本沒有說的才是突襲」，一下子把病人都清空不叫正常，且護理人員交班一次要半小時至一小時，樓上累、樓下也累，不要覺得這是很輕鬆的。

口罩 台大醫院 護理師

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