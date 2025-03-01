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壅塞看不到未來、人力流失、給付制度 3因素推走急診醫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
近日因為急診病患塞爆引發醫護人員嚴重短缺的爭論，圖為醫院急診室。記者陳正興／攝影
近日因為急診病患塞爆引發醫護人員嚴重短缺的爭論，圖為醫院急診室。記者陳正興／攝影

今年起急診壅塞狀況前所未有，醫護人員流失是原因之一。部立桃園醫院急診醫學部主任鍾亢表示，急診大環境下離開多是年輕以及中生代以下醫師，面對壅塞遲未解決，看不到未來；加上護理師不足愈做愈累，加上健保制度讓給付分配不公，最後乾脆離開自行開業，或是前往基層診所。

8年前長庚因為經營管理方式，急診醫師出現一波離職潮；雖然時空背景不同，當今整體急診體系都面臨留人挑戰。當時接任林口長庚急診醫學部主任、現任台北長庚醫院院長黃集仁說，問題已經過去，現在護理人員不足，造成急診壅塞。

鍾亢是當時離開急診的醫師之一，他表示，當時是單一醫院管理的問題，但現在是急診大環境都面臨挑戰。以急診醫師角度來看，壅塞在未來看起來遲遲沒有好的解決方法，年輕、中生代有家庭照顧壓力下，更是加劇離開推力。

再者，鍾亢說，急診重視團隊，急重症病人需要團隊，醫師就算是領導角色，少了其他人也難以發揮，現在護理師離去，人力不足，運作不順暢，醫師愈做愈累。

第三，醫療體系資源分配問題。鍾亢說，急診醫師有過處理急重症經驗，出去開業游刃有餘，不僅疲勞大減，還不用輪班，薪資跟在醫院差不多，甚至更好，再再都成了把急診醫師推走的推力。

鍾亢表示，要改變現況最重要還是經費介入，一來是提高部分負擔或是健保費，但牽動民生議題敏感，否則只能靠預算撥補，讓健保在國內生產毛額（GDP）比例提升，改善環境；不然，醫護人員流失的狀況只會加劇。

人力 健保 醫師 醫護人員

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