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中小型醫院失能危機 醫批綠色通道無用、轉診難下轉 

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部為紓解急診壅塞，啟動部立醫院綠色通道的聯防機制，盼讓病人分流下轉。急診醫師指出，下轉難，與其用綠色通報下轉病人，應該從中小型醫院減少上轉病人才有效解決問題。本報資料照片
衛福部為紓解急診壅塞，啟動部立醫院綠色通道的聯防機制，盼讓病人分流下轉。急診醫師指出，下轉難，與其用綠色通報下轉病人，應該從中小型醫院減少上轉病人才有效解決問題。本報資料照片

醫院「不能說的秘密」？台大醫院副院長婁培人日前表示，部分因為不想賠錢開加護病房，因此把病人轉至醫學中心。但近日衛福部為紓解急診壅塞，啟動部立醫院綠色通道的聯防機制，盼讓病人分流下轉。部立桃園醫院急診醫學部主任鍾亢說，與其用綠色通報下轉病人，應該從中小型醫院減少上轉病人才有效解決問題，能夠真正下轉的病人占比極少。

鍾亢說，現在醫學中心病人中有10%的病人，是從中小型醫院上轉而來，其中更有8成「非特定緊急傷患」是醫院有能力處理患者，形同只有2成患者是真正需上轉而來。這類經過上轉來的「非特定緊急傷患」，雖然已經初步處置，但因為相對嚴重，需要住院，因此確實造成一部分急診候床因素。

然而，衛福部近日卻推動醫院聯防的綠色通道，要將病人下轉。鍾亢說，恐怕沒什麼效果；以實務運行來看，上轉數跟下轉數相差百倍，比起將病人下轉，應該減少患者上轉較有效率。

鍾亢以林口長庚為例，去年成功下轉的病人僅有0.55%，而且大多還是轉到同體系的桃園長庚醫院，扣除後桃園長庚醫院後，下轉的比例只剩千分之1、千分之2。

鍾亢說，醫院每年要簽訂轉診公約，向衛生局回報能收治的疾病類型，並依照能力訂定「特定緊急傷病患」，如急性傷患消化道出血在A醫院屬可以處理，但是B醫院就是特定緊急傷患，特別是夜間、假日需要轉診；每年都要依照醫師人力重新規畫「特定緊急傷病患」。反之，「非特定緊急傷患」是醫院可以收治處理的患者。

既然醫院可以處理，為何還要將患者轉診？鍾亢說，教學醫院如長庚，住院第一線值班醫師還有住院醫師等分擔，但中小型醫院只有主治醫師，一旦收了患者需要手術、住院，就需要醫師輪班，因此乾脆請病患轉診，避免住院需要人力輪值，僅在門診。然而，中小型醫院長期減少收住院患者，長久下來能力恐怕退化，就算輕症患者以後可能處理都成問題。

患者 醫學中心 醫師

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