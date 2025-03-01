急診壅塞新血招募難 台大醫院中生代醫「1人顧40病人」

醫學中心急診壅塞成為社會關注重點，政府祭出應變措施，但遇228連假就破功，醫學中心急診待床人數仍高。急診壅塞已是台灣醫療環境老毛病，愈來愈少新血願意投入急診科，台大醫院副院長婁培人說，近期該院急診住院醫師招募二、三輪才滿額，中生代醫師靠著熱情苦撐，但人力短缺情況下，一名醫師要照顧的病人數，是早年的2倍以上。

婁培人坦言，近期急診住院醫師召募「確實比較困難」，該院雖順利招滿，但願意走急診科的年輕人明顯變少，過去一輪就能招滿，現在要舉行二、三輪招募才能滿額，有些急診科別甚至二招、三招也招不滿，住院醫師人力變少，工作內容只好由專科護理師協助分攤工作內容，卻讓人力調度更加困難，形成惡性循環，不只急診醫學部各科面臨困境，小兒科也有類似情況。

去年有醫學中心急診主治醫師在臉書發文表示，自己在急診已「燃燒殆盡」。婁培人表示，急診現況是靠中生代醫師「用對醫學的熱情、對病人的犧牲奉獻在撐」，過去每位急診主治醫師平均照顧二、三十病人，現在卻要照顧三、四十人以上，且以台大醫院情況，會暫留急診的病人，病情均相當複雜，一位醫師照顧如此多人，壓力很大，負擔也增加，年輕醫師看到現況，更不想投入急診。

「急診持續壅塞，未來人才招募情況只會每況愈下，到時中生代醫師光靠熱情、使命，也難支撐。」婁培人表示，住院醫師招人已難，卻出現分布失衡，有些醫院開出比公立醫院主治醫師還高的薪水吸引年輕醫師，公立醫學中心因制度較嚴格，住院醫師薪水缺乏彈性，招人難上加難，不少科別都出現類似情況，建議政府效法美國作法，對住院醫師薪資訂出一定範圍「公定價」。

婁培人表示，住院醫師畢竟還在受訓，不像專科醫師能獨當一面，美國制度設計是由政府規定，將住院醫師薪水限制在一定範圍，且該範圍不能太大，例如在台幣月薪6至8萬之間，不管年輕醫師到哪家醫院，薪水幅度都差不多，就不會造成醫院拿出高薪挖人，年輕醫師逐水草而居，人力分配嚴重不均的現況。

「不僅護理師出現雪崩式人力荒，住院醫師也開始發生人力斷層，急重症、小兒科缺醫師會愈來愈嚴重。」婁培人表示，盼政府開始思考如何留住住院醫師，否則國內醫療情況持續緊繃，可能出現危機。醫界都很擔心國內醫療環境會步上韓國後塵，住院醫師不足，韓國許多醫院連教授級的老醫師都要值班。