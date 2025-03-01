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從健保點值、波波醫生到小腦袋 醫界政治版圖悄悄挪移

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從健保點值、波波醫生到小腦袋 醫界政治版圖悄悄挪移

聯合報／ 記者張曼蘋王千豪／台北即時報導
為抗議政府開後門開放波波牙醫，本土小牙醫聯盟去年11月在立法院中山南路門口集結遊行，表達反對訴求。圖／聯合報系資料照片
為抗議政府開後門開放波波牙醫，本土小牙醫聯盟去年11月在立法院中山南路門口集結遊行，表達反對訴求。圖／聯合報系資料照片

賴政府上任不滿一年，健保點值、波波醫生等問題多次引發醫界不滿，近來又因為急診室塞爆，衛福部次長林靜儀一席「小腦袋說」，更點燃醫界基層怒火。國民黨醫療委員會主任委員蔡明忠表示，民進黨長期來只會糊弄醫界，不要以為醫界都是民進黨鐵票。醫師沈政男則說，民進黨一寸寸失去醫界的支持，累積起來滿可觀。

國民黨醫療委員會主任委員蔡明忠表示，醫界有個情懷，都是有種台灣本土、日式想法，對於來自很多中國大陸的看法，一代代下來都是比較排斥，再加上過去國民黨在這方面的努力並沒有很足夠，反觀民進黨在這塊用的力量很深，只是民進黨從陳水扁時代，到中間馬英九時代八年、蔡英文時代八年，民進黨已執政相當17年時間，也包括現在的賴清德總統。

蔡明忠指出，這段時間長期下來，馬英九過去就是以和為貴，比較不願意太多變革，導致國民黨那段時間在醫界上也沒有太大的變化，但民進黨雖然有付出，但認為醫界收入比人家好，所以只要給一點就足夠，沒想到醫療進步跟民眾對健康意識的抬頭，變成如今如果要維持好的醫療，一定要投入非常多的心血及金錢，結果民進黨還是沿用過去方法，「事實上醫界已經發現民進黨這樣只是在糊弄，並沒有真心的對待醫界。」

「大家被糊弄太久了。」蔡明忠指出，以前常說醫界支持綠藍之間支持度是八比二或是七比三，但在醫藥界慢慢了解現實後，現在來到五點五比四點五都有可能。

醫師沈政男則說，急診塞車問題，需要政府跟民間醫界力量一起集思廣益，這次護理師等一線的經驗跟感受，非常值得政府重視，若溝通上講出不禮貌的話是沒有幫助的。

沈政男坦言，持續聽到醫界對民進黨失望的聲音，不論是網路上或是私底下醫界人士的討論，都十分失落。醫界雖然以前一向相對支持民進黨，但如果一再有這樣的事情發生，不要以為醫界都還是民進黨鐵票，卻不見慢慢、一寸寸地失去支持度，累積起來滿可觀，也盼官員雖出面道歉，但該要真心誠意溝通，而非礙於民意壓力。

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