太靠勢？ 民進黨醫藥界不分區席次遠不及在野

民進黨長期在醫界的支持度高過其他政黨，但本屆不分區中，國民黨、民眾黨各有兩席醫藥代表，民進黨卻僅一席。醫師沈政男說，醫藥問題非常重要，但執政黨相關背景立委偏少，該好好思考。國民黨醫療委員會主委蔡明忠說，或許因為賴清德總統自己是醫生，所以對醫界在立院相關立法就輕忽了。

近期「小腦袋說」引爆醫界的憤怒，醫師沈政男表示，雖然三黨都有醫藥界背景的不分區立委，但目前看來大家似乎對於此議題沒有很熟悉，也沒有看到這些立委對於這波議題有任何討論，身為不分區立委就應該要對廣泛議題都要有參與討論，甚至民進黨自己本身都是，「功能沒有發揮出來。」

沈政男說，醫藥問題在台灣社會非常重要，應該要有一定比例的相關背景立委協助討論與解決，不過他建議可以增加護理背景的立委，可以離一線意見更接近，否則現在總是以「醫」和「藥」為主，但護理人力問題在這次急診事件中也是重要關鍵，也許各黨甚至是民進黨都該好好深思。

蔡明忠表示，改善醫界環境才是長久之計，這一屆國民黨不分區有兩位立委有醫生背景，民眾黨也有兩位是藥師，反觀民進黨只有一位立委王正旭，雖然對醫療環境熟識，但仍沒辦法隻身去抵抗整個民進黨黨意。蔡明忠質疑，或許是因為賴總統本身是醫生，所以就輕忽了對醫界在立法院相關立法的重要性。

民進黨在上屆立院不分區中，原本還有邱泰源、陳靜敏二位來自醫護界的不分區立委，超過在野。到了本屆立院，原本沒有醫藥界代表當選不分區立委，後因立院前院長游錫堃辭去立委職務，才由專長於癌症診治與臨床研究的王正旭遞補。若民進黨不分區出現缺額，中華民國護理師護士公會全聯會監事張秀君才有機會遞補。

國民黨出了區域立委盧縣一是執業醫師，不分區中具有醫藥背景現任立法委員包括陳菁徽，專長是婦科醫學；蘇清泉，曾任安泰醫療社團法人安泰醫院榮譽院長。若現任不分區中有人在2026年辭立委參選縣市長，蔡明忠及台北護理健康大學前院長李玉嬋都非常有機會遞補。

民眾黨部分為，陳昭姿於國立台灣大學醫學院藥學系畢業，曾任藥害救濟基金會董事長；林憶君曾任花蓮縣藥師公會理事長。依照民眾黨不分區二年條款，專長醫護法規、護理勞動權益的台北護理健康大學教授邱慧洳也可望進入立院。