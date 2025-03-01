防醫界不滿星火 綠祭健康台灣大餅、政治議題雙管齊下

從健保點值到近來急症室爭議，讓原本民進黨的醫界票倉出現鬆動疑慮。綠營回防醫界，祭出的是實質紅利與政治議題雙管齊下，實質紅利主要圍繞「健康台灣」未來投資大餅；政治議題則鎖定藍白擬推推動所短陸配入籍年限，恐衝擊醫療量能，透過意識形態，重新鞏固傳統綠營地盤。

民進黨負責組織社團人士指出，近年來除了牙醫界因為「波波牙醫」議題與執政黨關係緊張，出現明顯鬆動外，大局來看，醫界整體較支持綠營的情況未有改變，但國民黨本屆立院重兵部署醫界，也確實給民進黨帶來壓力。

民進黨鞏固醫界票源有信心，主因之一是賴清德競選總統時即推出「健康台灣」概念，就任後成立「健康台灣推動委員會」，更喊出預計投入607億元來擴大醫療及照護投資；重點推動的「第五期國家癌症防治計畫」，今年起癌症篩檢預算增加40億元，達到68億元，來提升癌症篩檢率。

民進黨人士表示，賴總統出身醫界，對醫界未來發展已在「健康台灣」中作出願景擘劃，政府允諾繼續擴大投資，就是最實質的政策紅利；反觀藍營雖有多位不分區醫界背景立委，但民代能做的遠不及行政單位，國民黨到頭來也只剩砍預算一招。

綠營人士指出，醫界是很特別的社團族群，由於有高知識、高收入特性，參與政治往往更重視價值理念是否契合。民進黨將重點論述，藍白正在國會準備強推將陸配入籍年限縮短，恐怕導致陸配人口增加，將嚴重衝擊我國醫療量能。

該人士說，該議題在醫界普遍反映有感，相信傳統上較支持綠營的醫界社群，能更明白哪一個政黨才是站在台灣本土立場，為共同的價值理念努力。