免輪夜班 護理師流向居家醫療

近期急診壅塞，護理師人力不足、關床是原因之一，健保署祭出卅億元補助病房護理費、急診護理費等項目。然而，薪資並非唯一離職原因，萬芳醫院社區副院長許金旺表示，不少人是考量個人規畫等因素不願輪班，在宅急症、居家醫療照顧，訪視時間安排較輪班彈性，有望成為新的留才方式。

亞東醫院長邱冠明說，在宅急症照護可透過通訊診療讓患者與原醫療團隊保持聯繫，雖然不能完全藉此解決急診壅塞問題，但適用對象可擴大，也許可先在自費市場先行後，未來逐步納入健保。

待在萬芳醫院加護病房長達十一年的護理師李庭庭，因家庭因素無法輪班，去年離開醫院成為居家護理師。李庭庭說，有急重症照顧經驗，轉換到居家照顧，並沒有太多的銜接困難，只是居家醫療需要更多未雨綢繆，如在醫院看到尿管阻塞可馬上更換解決，但居家護理師沒有隨時在患者身旁，因此每次探視都要先想到患者後續會發生的狀況，並協助給家屬衛教資訊。

投入在宅醫療的宜蘭維揚診所醫師陳英詔說，雖然門診、在宅護理師不用輪三班，但薪資待遇與需要輪三班的護理師相比較低。一般門診護理師月薪約落在四萬元內，病房護理師依照輪班狀況約四萬至六萬元不等，而居家護理師則約落在四至五萬元間，護理師若難以接受排班，在宅護理師是相對穩定的工作選項。

健保署近年推動在宅急症照護試辦計畫，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組，讓肺炎、尿路感染或軟組織感染而需要住院接受抗生素治療的病患，可選擇在家中接受治療，降低醫院病床的占床率。

台灣在宅醫療學會副秘書長黃子華說，在宅急症照護小組是由醫院組成人力，執行社區任務，目前夜間出勤的占比低，護理師的工作性質可比照居家護理師模式，也可以成為「醫院留才」的新方案。

許金旺表示，現階段在宅照顧剛起步，夜間出勤占比極為少數，收案對象若有狀況，嚴重者直接送醫，輕微者則是等隔日再前往處理。然而，隨著在宅照護發展，參考日本、澳洲經驗，長期來看還是需要夜間人員輪班，但工作彈性上仍較醫院輪班高。