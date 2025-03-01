健保砸30億救急診 遭諷挖東牆補西牆

急診壅塞問題盤根錯節，政府提出短期措施，要求醫院調度病床卻挨批，長期措施以卅億預算撥補急診護理費及醫師診察費，想從根本解決護理荒釀成的醫院缺床、急診壅塞惡性循環，卻被批評是「挖東牆補西牆」。衛福部健保署出面護航政策，稱經費來源雖有待討論，但絕非挖東牆補西牆。

網紅醫師蒼藍哥在臉書表示，衛福部打算從健保預算提撥卅億給急診、加護病房等重症單位，說穿了只是兩面手法，受健保總額制影響，「有單位給付提升，就有其他單位給付下降，挖東牆補西牆爾爾。」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，健保署實施醫院個別總額，本次支付標準調升，不會計入各醫院分配到基本額度（基期），是額外增補在基期外，不會影響醫院收入及健保點值，至於預算由何而來，須看健保共擬會討論，可能由健保編列，也可能爭取公務預算支付。

健保署醫務管理組長劉林義表示，經費編列將待下周開會討論，護理費用占住院費用百分之十一，預計將提升到百分之十五，須增加一百億元支出，將逐年透過總額預算爭取，目前護理費及醫師診察費，先依法送支付標準共擬會討論，最快五月一日上路。

急診壅塞根本原因是護理人力缺乏，醫護人力荒又以花東最嚴重，許多醫護被西部醫院挖角。不過，花蓮慈濟醫院提升福利鞏固人才庫，形成區域聯防。

「花東地區十七家醫院，一家都不能倒。」花蓮慈院長林欣榮說，該院有良好人才庫，各家醫院缺人，便派人支援，民眾在地就醫，急重症或需精密治療者再到花蓮慈院；若花蓮慈院因大量傷患事件等，急診病人太多，也能協調他院協助收人，解決急診壅塞問題。