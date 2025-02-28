急診塞爆…護理師缺10幾萬人 醫再揭快速出走原因憂惡性循環

近期急診大塞車現象引發關注，醫界直指護理師缺額十幾萬人，是重要因素。胸腔內科醫師蘇一峰今天在臉書發文指出，護理師快速出走原因，除了薪水還有職場不友善，再不改善，將形成惡性循環。

蘇一峰說，以前護理師剛畢業上班，醫院會給3到6個月時間，讓護理師適應環境，現在新人一上班就是正式來。

另外，重症病患例如肺炎病危，進不去ICU，只好由病房治療，病患喘、傷口臭、吐血、大便四溢又要CPR，護理紀錄寫到延後好幾小時下班，新人護理師嚇到幾次就離職了。

蘇一峰說，如果病房護理人員充足，這些工作原本應該是老鳥帶著新人一起做治療，現在護理師缺口大，問題遲不改善，只能由新人硬著頭皮上，但幾次受不了就離開，形成惡性循環，讓護理師缺人問題不斷擴大。