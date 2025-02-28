病床不夠是假象？醫院推通訊診療 返家再回院打抗生素

健保署去年啟動在宅急症照護計畫，先從尿路、軟組織感染及肺炎患者開始試辦，同步擴大通訊診察治療辦法，希望減少病床使用率，降低住院天數，也達到便民效果。最近急診壅塞讓醫護人員抱著頭燒，急診醫學會建議推動急診住院替代選項，專家表示，擴大在宅急症照顧對象，讓住院病床的利用更有效率。

「病床是相對珍貴資源，卻像社福機構」，亞東醫院院長邱冠明說，住在機構的老伯伯好不容易出院，卻因為小毛病沒多久又被送來急診，因住宿機構沒有醫師，直接送急診是最簡單的方式，對家屬也好交代。以醫療端來看，仍希望機構符合條件就讓病人留在原單位，透過如給予口服藥物等方式治療，讓醫院去中心，強化家庭或是機構能力。

邱冠明指出，撇除重大手術，病人真正需要醫師治療時間，一天多不超過三小時，大部分時間都是躺著休養，因此希望家人、看護、居服員、醫院訪視人員等拆分照顧責任，讓床位安置更有效率，而非創造「病床不夠」的假象。他強調，以現在的人口基數來看，一直加蓋病床、醫院並不具正當性，反而讓醫護人員等從業人員委屈，陷入死胡同。

馬偕醫院則在去年底推出「非住院靜脈注射抗生素治療」（OPAT），尿道炎、急性腎炎、蜂窩性組織炎、肺炎等患者不需要住院請假，可在約好時間到急診施打抗生素。院長張文瀚說，病人輕症且生命徵象穩定，打完抗生素就可回家，不用停留在急診等住院病床，隔日再到醫院定期施打就可。

急診內科主任謝尚霖說，這類患者就算住院一天也只需要約一個小時打抗生素，為增加病床效率，也考量患者便利、減少部分負擔，行動自主或是家屬可協助回診者可採此模式，定期急診施打抗生素3至5天即可，目前已逾30人使用，患者反應不錯。

亞東醫院去年推出通訊診察自費方案，一次費用1300元，外科加護病房主任暨醫療事務室主任洪芳明指出，由於自費使用人數占比不多，每個月約有80人次，主要是距離醫院較遠、需要照護者陪同回診等會使用，多是出院後使用一次；另身心需求者也是主要使用族群之一。

邱冠明建議透過通訊診療讓患者，跟原本的醫療團隊保持聯繫，提早出院；雖然不能直接解決近期急診壅塞，但仍能增加病床利用效率，並在自費市場先行後，未來逐步納入健保。同時擴大在宅急症對象，到內科相關疾病等。健保署長石崇良回應，在宅急症照顧擴大可以納入下階段研議方向，逐步擴大推動。