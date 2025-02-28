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砸30億改善急診...被諷挖東牆補西牆 健保署澄清：早有編列

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
全國醫院急診壅塞，衛福部提出健保給付改革方向，網紅醫師蒼藍鴿直批在健保總額下是「挖東牆補西牆」；健保署醫務管理組長劉林義表示，詳記經費如何編列仍待下周開會討論，但並非是東牆補西牆。本報資料照片
全國醫院急診壅塞，衛福部提出健保給付改革方向，網紅醫師蒼藍鴿直批在健保總額下是「挖東牆補西牆」；健保署醫務管理組長劉林義表示，詳記經費如何編列仍待下周開會討論，但並非是東牆補西牆。本報資料照片

全國醫院急診壅塞，衛福部提出健保給付改革方向，新增急診護理費、留觀床醫師診察費等支付標準，並提高重大外傷支付標準，並提升病房護理費，各項計畫一年將挹注逾30億元。網紅醫師蒼藍鴿批評，在健保總額制度下，此舉根本就是「挖東牆補西牆」；健保署醫務管理組長劉林義說，調升急診點值預算本就有編列，非挖東牆補西牆。

蒼藍鴿在臉書上指出，衛福部要從健保裡面提撥30億元，給被塞爆的急診、加護病房等重症單位，說穿了這只是兩面手法，因為健保是總額制，有單位的給付提升，就代表其他單位給付會下降，提撥30億也只是「挖東牆補西牆爾爾」。

根據規畫，提升整體護理師的費用總計需要約100億元，將分四年，逐年投入25億元改善護理低薪現況。劉林義說，目前健保支付的護理費用，占住院費用的11%，後續希望能提升到15%，因此估計要100億元，會逐年透過總額預算爭取。

劉林義表示，其他部分如急診費拆分成為「護理費」與「醫師診察費」，則需要再開會討論、估算調幅比率。今年在健保總額有編列「醫療服務資源耗用相對值」（RBRVS）15億元，本來就是規畫給點值調整，並非挖東牆、補西牆。

劉林義說，相關調整如關於護理師、醫師、加護病房及重中度急救責任醫院支付標準提升，預計3月中旬經醫院總額協商會議討論，3月下旬再送健保共擬會議通過，4月預告，最快5月1日可以上路。

健保總額制度 護理師 醫師

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