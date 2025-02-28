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衛福部「突襲」視察急診被爆作假 北市聯醫還原當日狀況
急診壅塞狀況延燒，衛福部長邱泰源前天「突襲」5家醫院急診，傳出有醫院高層下令1小時內挪走近20床的急診病人，製造急診待床緩解的假象。北市聯醫和平院區澄清，此與實際情況不相符，當日急診待床病人從上午9人降至下午4人，調配符合醫療程序。
和平院區副院長陳美如表示，和平院區急診病患的收治與調配均依正常醫療程序進行。2月26日當日上午10時，急診待床病人共9人，至下午4時減至4人；當日中午12時30分至下午2時30分期間，由急診室轉入病房的病人共有2人，下午2時至3時再轉入3人，均屬依據病患狀況及院區運作的正常收治程序，並非一小時內急轉20床。
陳美如說，感謝外界對急診醫療的關心與支持，面對有限急診醫療資源，北市聯醫期盼各界共同維護醫療品質與社會福祉。她強調，北市聯醫非常重視醫護同仁的健康與福祉，期許透過適時休息調度、人力資源補強及心理支持等各項措施，讓急診醫護同仁能夠安心工作。
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