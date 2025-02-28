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邱泰源視察急診室挨批做戲 台北醫院公布近日入、出院數據

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
衛福部長邱泰源（右）日前前往部立台北醫院視察急診狀況，並向醫護人員打氣。本報資料照
衛福部長邱泰源（右）日前前往部立台北醫院視察急診狀況，並向醫護人員打氣。本報資料照

全台醫院急診壅塞，衛福部長邱泰源日前視察北部4家醫院急診室，此舉遭台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳，在臉書踢爆各大醫院為了部長要來「做戲」。衛福部台北醫院今透過聲明，公布急診室入院出院數據說明。

衛福部長邱泰源日前視察包括台大醫院、和平醫院、衛福部台北醫院等4家醫院急診室，並表示壅塞已緩解、指示開啟綠色通道。陳玉鳳對此批評，在一小時內連上了將近20床的病人，將原本急診的病患硬是臨時塞到各大病房內，「為了長官做戲，這樣子是要操死誰？」。

部北表示，院方依照疾管署應變實施「隔離病房可作一般病房提供醫療照護」，且未關閉一般急性病床，同時持續監測12點前出院比例，因此能有效運用病床、降低急診壅塞情形。

部北說明，本院上午為出院高峰，病人午後入院屬作業常態，2月25日出院47人，部長視察當日2月26日出院63人，空床較多，該日上午12點前入院5人，12點至下午4點入院17人，下午4點至8點入院12人，入住分布並無背離平日作業模式。

部北表示，本院持續改善效率優化流程，與亞東及雙和等醫學中心設有綠色通道，且本院設有綜合病房與不分科收治的機制，以降低急診壅塞。今日2月28曰10點整急診為0待床；11點為4待床；12點為3待床，尚有49空床，下午急診病人會陸續入住，目前急診無壅塞的情形。未來仍會持續補強人力優化急診醫療環境，提供病人優質的醫療照護。

衛福部台北醫院提供今日下午13時急診室現狀照。圖／衛福部台北醫院提供
衛福部台北醫院提供今日下午13時急診室現狀照。圖／衛福部台北醫院提供

台北醫院 綠色 衛福部

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