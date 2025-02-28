邱泰源突擊急診稱開啟綠色通道 陳昭姿曝真相：請下台
全國爆發急診壅塞、普通病房及ICU病房滿床及醫護離職潮等亂象，衛福部長邱泰源日前視察包括台大醫院、和平醫院、衛福部台北醫院等北部共4家醫院的急診室，並表示壅塞已緩解、指示開啟綠色通道。民眾黨立委陳昭姿曝，綠色通道真相就是不分青紅皂白把急診待床病人塞上病房。
陳昭姿表示，邱泰源根本是去作秀、營造急診舒緩假象，絲毫不檢討核心問題，只會製造更多問題。部醫綠色通道真相，就是不分青紅皂白把急診待床病人塞上病房，營造沒有壅塞的假象，是誰幫助或配合部長視察營造假象，她會追究到底。
陳昭姿強調，作秀、拍馬屁、營造沒有壅塞假象，是真實存在的狀況，側翼也別再護航，只會讓自己丟臉、讓醫護對政府更失望，「國人不需要只會作秀的衛福部部長，邱泰源請下台別再戀棧。」
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