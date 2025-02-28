不只去診所 專家曝很多年輕世代護理師「到這賺5倍薪」

護理人力長期缺乏卻未被重視，如同只用紗布蓋住化膿的傷口。近期急診大塞車，讓護理團體不斷疾呼，應先透過加薪穩住人力，甚至吸引離謢人員回流，希望可以藉此次事件「清創」，護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜直言，現在執業人數19.3萬，應至少補到符合三班護病比標準，否則護理師出路這麼廣，也有不少人投入薪資高出台灣數倍的國外護理臨床工作。

衛福部統計，截至113底護理執業人數為19萬3984人，但近年護理人力淨增加人數卻逐年下降，109年增加1256人、110年621人、111年213人、112年減少318人；在職業場域部分，醫院執業人數佔63%，診所佔16.8%，長照及診所執業人數佔比，逐年增加，醫院執業人數佔比減少。

紀淑靜表示，離開醫院的護理人員，約30%轉至健保診所、25%轉至自費診所，因為診所工作壓力較小、無需輪班、假日可休息，對護理師具有吸引力，尤其是婦產科或醫美等自費診所，也有不少投入長照機構、保險業、醫藥產業或移民至英語系國家等。

「很多年輕人出國去新加坡、澳洲、美國等國家，只要英文能通，同樣花這麼多時間貢獻護理，美國薪水是台灣的五倍」，紀淑靜說，過去喊年薪70萬喊了十年都沒做到，但近期很多醫院陸續調高薪資，所以希望朝護理師年薪百萬的目標進行，畢竟低薪環境持續這麼久，投資不能只是喊口號，應該要直接給予和人民健康密切的這群人。

出國執業確實是許多護理人員選擇的一條路，前主播薛楷莉2019年轉行當加護病房護理師，分享在美國護理師工作，不比台灣輕鬆但每周只上班3天，薪水比台灣高還能保持生活品質，她近期分享當天只照顧3個病人還能準時下班。

薛楷莉也列出全球護理師稅前薪資排行榜，盧森堡約270萬台幣、美國約260萬台幣，台灣則約69萬，貼文下方有網友留言，歐美稅高，所以要換算一下才比較才精準，薛則回覆，自己列的是大約，「美國護理師的收入也是在中產階級之上了，而美國繳的稅，以後退休也會變成個人終身俸，這一點也是台灣護理師沒有的福利。」

距離6月畢業季剩下3個月左右，紀淑靜呼籲，在醫院護理人力缺乏的現在，應「盛世求專業、亂世求穩定」，讓新人看到職場有希望才願意投入，以護理人力政策整備12項策略計畫為例，到現在都還未正式公佈，如何能吸引人才？

「錢不是主要因素，但是是重要因素」，紀淑靜表示，截至去年底的執業人數約19.3萬，應該要至少先補到符合三班護病比缺口，醫學中心現在達標的不到半數，人力「不患寡患不均」，去年夜班費就只給病房而沒有給急重症，政策應能夠立竿見影、讓護理師有感，才是短時間能達到的，調整點職等都是後續中長期才能做的，否則花半年至一年培養一位急重症護理人員，卻又不斷流失。