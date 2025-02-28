邱泰源巡視急診壅塞挨批作秀 廖偉翔：窮不能窮醫療

全台醫院急診壅塞，衛福部長邱泰源巡視急診挨批作秀。國民黨立委廖偉翔今日表示，窮不能窮醫療，苦不能苦人民，國人的健康權益禁不起官員的拖延與忽視。

全台急診壅塞問題由來已久，近日因急診室醫師要求衛福部次長林靜儀正視，遭林以「小腦袋說」諷刺，消息一出即攻占媒體版面。

邱泰源巡視急診，有護理人員爆料，稱是巡視前2.5小時才通知，醫院為使急診壅塞狀況「好看」，紛將急診病患送往不同科別。

廖偉翔說，這幾年醫院急診壅塞狀況愈來愈嚴重，屢屢登上新聞版面，邱泰源平常毫不關心，這次因民怨沸騰，才倉促上陣，這不就是典型的「臨時抱佛腳」嗎？急診室不是舞台，別拿病患的健康當表演道具，急診壅塞的原因在於護理人員低薪、工時長、高壓力，導致護理師離職和醫院關床，進一步引發急診大塞車。

廖偉翔表示，然而在2月24日衛福部次長林靜儀主持「急診壅塞討論會議」，以及3月4日健保署的「急診壅塞管理及支付政策會議」，卻連護理師全聯會都沒有邀請，這種閉門造車的決策心態難道不是鴕鳥心態，甚至刻意掩飾問題嗎？

廖偉翔強調，沒有第一線聲音的政策只是在原地打轉，問題擺在眼前，卻選擇視而不見，難道真的要讓病人等不到病床，醫護撐不到未來的悲劇持續上演嗎？奉勸衛福部長官，凡事未雨綢繆，而不是歌照唱、酒照喝，等到輿論撻伐，才倉促應對。

廖偉翔總結，真正的負責任是平時就要扎實準備，而不是等到火燒屁股才來滅火，請正視問題，解決問題，窮不能窮醫療，苦不能苦人民，國人的健康權益禁不起官員的拖延與忽視。