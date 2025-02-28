賴清德點名各醫院效法 花蓮慈院長：區域均衡發展克服人力荒

護理人力出走，病房關床導致重症病人只能在急診等待，造成壅塞。總統府健康台灣推動委員會昨討論急診議題，會後總統府發言人郭雅慧轉述，賴清德總統要求各醫院效法花蓮慈濟醫院區域聯防策略。花蓮慈院院長林欣榮今天表示，護理人力荒花東首當其衝，除提升護理薪資外，該院調度醫師至花東17家醫院支援，讓區域醫療體系均衡發展，民眾在地醫療，是避免急診壅塞關鍵。

林欣榮說，昨天會議中，各醫院院長及專家均認為，護理師離職率高，病房關床是導致急診壅塞的主因之一，花東地處偏遠、交通不便，面對人力荒首當其衝，「缺人情況比西部更嚴重」，但院方致力提高護理師薪水，且針對部分工時護理師，也採直接招募方式，福利與其他護理同仁相同，包括吃、住、交通等面向，秉持「每個員工都是寶」理念，要讓院內醫護做得高興又能發揮理想。

花蓮共有4家較具規模醫院，除花蓮慈院外，有門諾醫院、國軍花蓮總醫院、部立花蓮醫院，基層除診所外，有多家衛生所。

林欣榮表示，各級醫院從病人照護到長照都必須整合，自己希望「花東17家醫院一家都不能倒」，因此哪家醫院缺人，花蓮慈院就派人支援，過去台東聖母醫院想發展長照，但缺神經內科醫師，該院創辦人與證嚴上人交情好，花蓮慈院派神經內科主任羅彥宇每月支援，後續更直接成為聖母醫院院長，兩院持續互助。

林欣榮說，花蓮慈院有良好的人才庫，花東各醫院、衛生所若需要支援，均樂意派人幫忙，甚至曾派病理科、精神科、婦產科醫師遠赴宜蘭縣，支援陽明交通大學附設醫院，該院麻醉科醫師一度一人難求，花蓮慈院再度出手相助，讓院內手術順利進行。

「花東面臨人才荒、醫師荒，護理師、藥劑師也很缺，許多人被挖角至西部醫院，大家一定要互相幫忙。」林欣榮表示，透過人才互助，讓各醫院、衛生所都能維持運轉量能，民眾方能在地就醫，重症具生命危險，或需要精密儀器治療者再送到花蓮慈院；反之，若花蓮慈院因大量傷患事件等，急診病人太多，也能協調他院協助收人。

林欣榮說，花蓮慈院急診不像北部，候床人數經常超過百人，僅在春節收假前後，因門診暫停，許多病人至急診看門診或進行手術，服務量達到高峰，後續一兩天就消化完畢。每天過了晚上12時，若院內仍由空床，就會優先收治急診病人，充分利用床位，「我若是當事人，也不希望在急診吃不好、睡不好，當院長更要苦民所苦，把急診等候時間壓在兩天以內。」