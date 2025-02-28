僅3萬月薪…護理師吶喊：小腦袋想不出比離職更好的辦法

全台急診面臨護理師不足、壅塞，賴清德總統昨主持「健康台灣推動委員會」第三次會議時，表示將持續獎勵醫院增聘護理人力，減輕負擔；第一線護理師兼實況主Rena昨天則在直播中表示，有醫院徵人，竟僅開出月薪3萬，崩潰大叫「3萬多誰要做啊！」

護理師不足，急診壅塞情況、有急診醫師提醒衛福部次長林靜儀注意此事，卻傳林在社群平台上嘲諷該醫師「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」急診醫師無奈準備離職，「小腦袋說」引發醫護輿論撻伐。

IG（@wvalavw）有1.9萬粉絲的護理師兼實況主Rena昨天在直播影片中以「護理師的小腦袋」作為背景，直言她在網路上看到有醫院徵人，竟僅開出月薪3萬，崩潰地大叫「才3萬多欸，累個半死還要輪班耶！3萬多誰要做啊！3萬出頭誰要做？」

她嘶聲吶喊「3萬多然後包大小夜4、5萬，誰要做！整個月大夜，誰要啊！我都幾歲了，我還要包大夜班，不要！」

Rena表示，很多人說護理師態度很差，但真的沒辦法，因為環境就是很爛，完全沒辦法當一個很有耐心的南丁格爾，在那邊說「會痛嗎、我要打針囉、我要下針囉、你還好嗎、你會怕嗎、肚子還好嗎？」

她說「真的做不到，我心情差得要死，一大堆人一直叫我，我都忙得快死了」，一大堆人在那邊叫護理師、護理師，讓她常常抱一大堆東西，在那邊跑來跑去。

Rena說，有時候想喝水、吃個東西，在護理站打個紀錄，因為紀錄不打怎麼下班，還要被病人質疑，「你看你有時間在護理站玩電腦，沒有時間來照顧我，照顧病人不是最優先的需求嗎？」

她不禁納悶「什麼東西都要用電腦點啊，叫我不要用電腦，就等於是沒有辦法治療你們，然後你在那邊，叫我不要用電腦，好像我在玩電腦一樣，醫院電腦那麼爛，是能玩什麼東西啊？」

Rena表示，「現階段的健保體制簡直是醫病雙輸，護理師的小腦袋已經想不出比離職更好的辦法了」，貼文並標註「醫護過勞」。