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邱泰源做戲被抓包！突擊急診壅塞 基層控訴：一小時塞了20床病人

邱泰源「做戲被抓包」！突擊急診壅塞遭基層控訴：一小時塞了20床病人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為衛福部長邱泰源（中）26日前往部立台北醫院視察急診狀況情形。記者曾原信／攝影
圖為衛福部長邱泰源（中）26日前往部立台北醫院視察急診狀況情形。記者曾原信／攝影

自去年入冬以來，全國各大醫學中心爆發急診壅塞、普通病房及ICU病房滿床及醫護離職潮等亂象，衛福部長邱泰源前(26)日「突擊」視察包括台大醫院、和平醫院、衛福部台北醫院等北部共4家醫院的急診室，在視察後表示，急診壅塞已緩解，並指示開啟綠色通道，此舉遭台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳，在臉書踢爆各大醫院為了部長要來「做戲」，在一小時內連上了將近20床的病人，將原本急診的病患硬是臨時塞到各大病房內，「為了長官做戲，這樣子是要操死誰？」。

陳玉鳳長期關心護理師的職場環境，在臉書指出基層護理人員用證據和投訴，打臉衛福部部長的作秀視察，再次證明了政府不願正視急診壅塞的事實，且回嗆邱泰源：「就沒有護理人員，還要開綠色通道，是要害死誰？」。

陳玉鳳並踢爆部長在下午兩點半至3點20分視察前，院方早在中午12點就收到通知，護理人員為了部長做戲5分鐘，必須在一小時上了快20床的病人，「為了長官做戲，這樣子是要操死誰？」。台北醫院護理人員並投訴表示，收到臨時通知部長要來，讓他們下不了班，因為一小時內要把急診待床的病人全部塞上去病房，「塞進不同科別、塞隔離病房、塞不是床位的床」。

護理人員痛批，部長還是不要來視察，因為這樣只會造成急診和病房大亂，且作假的政府、作假的政策、作假的醫院、作假的院長，全部都是假的，「這些幹話官員，就是不知人間疾苦，只會一直想要造假，騙人，說急診壅塞緩解」。

賴清德總統近日因主持「健康台灣推動委員會」，會中點名衛福部長邱泰源務必妥善處理急診壅塞問題，還指示希望「明年不要看到醫院急診又出問題」、「如果沒有創新作法，明年還是會一樣」。

衛福部長邱泰源（右）26日至雙北多家醫院視察急診狀況，為醫護人員打氣，並安慰急診病人。記者曾原信／攝影
衛福部長邱泰源（右）26日至雙北多家醫院視察急診狀況，為醫護人員打氣，並安慰急診病人。記者曾原信／攝影

圖為衛福部長邱泰源（右3）26日赴台大醫院了解情況，該院副院長婁培人（中）負責接待，並向邱泰源提出二大建議。圖／衛福部提供
圖為衛福部長邱泰源（右3）26日赴台大醫院了解情況，該院副院長婁培人（中）負責接待，並向邱泰源提出二大建議。圖／衛福部提供

ICU 護理師 邱泰源

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