急重難罕給付低 醫院紛關加護病房

急診壅塞背後也有著「醫界不能說的祕密」，台大醫院副院長婁培人表示，因為急重難罕健保給付偏低，加護病房開一床、賠一床，不少醫院趁著這幾年護理人力荒，名正言順地關閉加護病房，導致醫學中心急重症患者愈來愈多，急診醫療幾近崩潰。

衛福部要求各醫學中心調度病床，下轉病人，馬偕醫院祭出急診「壅塞獎金」，每月四到五千元，讓護理人員在高壓環境下稍有補償。為了消化急診病患，台大醫院每周一到二天暫停門診患者住院，盡量收治急診病人住院，每天約可緩解三、四十床。

婁培人點出急重症患者湧向醫學中心的原因，關鍵在急重難等醫療給付不足，加護病房有如醫院賠錢貨，不少醫院以護理人力荒為由，關閉了加護病房，將病情棘手的患者轉至醫學中心。最近一年來，台大急診壅塞，其中一定比率的重症病人就是從其他醫院上轉而來。

婁培人表示，健保應盡快提高急重難症住院給付，緩解醫院經營壓力，才能提高加護病房量能，解決急診壅塞。

馬偕醫院總院長張文瀚是急診專科醫師，上任後急診啟動「溢流」機制，他表示，只要急診待床人數達到警戒值，就會收到簡訊，緊急啟動「溢流」，各科齊心挪床。今年推出急診「壅塞獎金」，依病人密度提高護理獎金，當月急診壅塞嚴重，約可拿到四、五千元。

衛福部日前邀請急診醫學會等代表開會，決議提高新增急診護理費、留觀床醫師診察費等，提高重大外傷支付標準，預計五月上路。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫提醒，調整急診、病房護理費，應鎖定護理師「本薪」，而不是直接進入醫院大水庫，這無法讓臨床護理人員受惠。