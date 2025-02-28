衛福部突襲視察急診 被爆作假

急診大塞車引爆基層怒火，衛福部長邱泰源前天「突襲」五家醫院急診，卻遭踢爆「作假」，事先早已接到訊息，為了「做戲五分鐘」，就有醫院高層下令在一小時內挪走近廿床的急診病人，硬是「塞」到不同科別病房、隔離病房，製造急診待床緩解的假象。

「幹話官員根本不知人間疾苦，只會造假騙人。」台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳以北市聯合醫院和平院區為例，醫院中午收到通知，部長約在兩點半蒞臨指導，院方在一小時內將急診室裡近廿名躺床的急診病人推至其他病房，「這是要操死誰」？

陳玉鳳說，接到部立台北醫院護理人員投訴，長官接到通知後，下令在一個小時之內將急診待床的病人全部塞至病房，能塞就先塞；作假的政府、作假的政策、作假的醫院、作假的院長，全部都是假的。

對此，截稿前未能取得衛福部回應。

賴清德總統昨主持「健康台灣推動委員會」第三次會議時，提及政府積極處理急診壅塞，將透過各縣市衛生局，加強督導、調度急診病床，強化各醫學中心院內病床調度，發揮緊急醫療網功能等。對此，陳玉鳳直言，有講跟沒講一樣，沒有護理人力，就開不出床，這些作法根本是激怒基層。

陳玉鳳批評，賴總統自詡為「最了解醫療人員的總統」，但彷彿只了解醫師，不理解護理人員的痛，去年六月媒體已示警護理人力缺口，但政府仍放任不管，以致落入惡性循環，「治國無力就算了，還放任惡化。」醫療環境沒有希望，如何留住護理人員？