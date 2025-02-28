冷眼集／急診塞車難解 總統奢談健康夢

賴清德總統上任後推動「健康台灣」政策，昨天第三次會議，仍期盼二○三○年達成癌症標準化死亡率降低三分之一，但眼前醫界仍身陷護理人力不足、急診壅塞等泥沼，難以解套，卻奢談幾年後的願景，令人不解。

在這次急診壅塞的政治風暴中，衛福部危機處理失當，次長林靜儀以「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？」諷刺上網求救的急診醫師，如同提油救火。

衛福部長邱泰源大動作視察多家醫院，號稱突襲前往急診，卻被踢爆打假球，多家醫院醫護人員爆料，早接到通知，預作準備，在一小時內用力清空急診室暫留床患者，「藏病人」製造假象。

對於衛福部頻頻出包，平白給了在野黨機關槍，賴總統應心中有氣，在昨天會議中嚴肅地提醒邱部長，「明年不要看到醫院急診又出問題」、「如果沒有創新作法，明年還是會一樣」。但光生氣、震怒，就能緩解急診壅塞困境嗎？

賴清德總統昨提出緩解急診壅塞三項短期應變措施，看似有理可行，細思後卻覺盡是推諉之詞，例如，要求地方衛生局加強督導病床，要求醫院強化病床調度，再推給「區域聯防機制」，彷彿中央一點責任都沒有，置身事外。

區域聯防機制、地方政府調度，被醫界喻為空話，若各級醫院有床可用，早已自行調度，何來急診壅塞？醫學中心高層點出健保給付失衡，部分醫院早就關閉賠錢的加護病房，少收重症個案，以致急重症患者流往醫學中心，加上護理人力不足，問題當然雪上加霜。

急診壅塞議題盤根錯節，民進黨執政近十年，不能再說是前朝爛攤子，應設法解決，若仍好高騖遠拿著三高、癌症等防治數字點綴施政成績，叫眾多急診待床患者及家屬情以何堪，眼前問題無法解決，怎能誇言四五年後的健康春秋大夢。