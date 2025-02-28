急診壅塞 賴總統點名邱泰源妥善處理

賴清德總統昨主持「健康台灣推動委員會」第三次會議時，點名衛福部長邱泰源務必妥善處理急診壅塞議題，據與會人士描述場景，賴總統表情嚴肅地表示，「明年不要看到醫院急診又出問題」、「如果沒有創新作法，明年還是會一樣」。

與會人士轉述，賴總統表示，在擔任住院醫師時，處理過急診壅塞，年後急診病人變多，這是可預期，原因為過年前關床，病人年後回流、天冷使患者因感染等求診人數增加，醫院應事先規畫，「急診醫師要懂消化病人，不能讓病人全擠在急診」，善用區域聯防。

在這場會議中，各醫學中心院長及護理界代表均對急診壅塞提出建言，認為此為複雜議題，單純藉由調高健保給付、提升護理人力，仍難以解決，盼衛福部盡快提出解決方案。

賴總統裁示，「委員提出來的意見，行政部會（衛福部）不能只有說明與解釋，回去該討論的就要討論，再來解決、擬定策略。」行政部門應劍及履及、立刻執行，透過各縣市衛生局，加強督導、調度急診病床，持續強化各醫學中心院內病床調度，發揮緊急醫療網功能，加強區域醫院間聯防機制，減輕急診壓力。另加強民眾獲取分級就醫資訊、落實醫療分級，妥善運用醫療資源。

在中長期人力問題上，賴總統表示，將持續獎勵醫院增聘護理人力，減輕負擔；研議調整健保給付，鼓勵更多醫院投入急重症照護；因應高齡化挑戰，積極推動到宅醫療、在宅急症照護，以及長照三點○與急性後期等照護，降低醫療機構的壓力。

衛福部長邱泰源會後表示，護理人力今年一月與去年同期相比，增加三千九百餘位，其中約一千位在醫院任職，隨民眾醫療需求增加，護理人力需求加重，將努力落實改善護理工作環境十二項措施，健保署也已決議調升急診、加護病房護理費。

邱泰源說，廿六家部立醫院啟動綠色通道，協助醫學中心下轉病人，這兩天累積七十二名住院患者轉出。健保署研擬以五點八億元調整加護病房給付，未來四年投入一百億元，留住護理人力。

會中多位醫學中心院長建議，若由基層診所分攤流感病人篩檢及抗病毒藥物開立，可減少醫院急診負擔，邱泰源呼籲，民眾感染流感、諾羅等病毒，善用社區診所診斷投藥。近日將與國內急診醫學會及各專科醫學會討論，訂定「民眾版就醫指引」，供國人就醫依循。