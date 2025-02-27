解決醫院壅塞 總統：中長期增聘護理人力減輕負擔

針對民眾關心的醫院壅塞議題，總統賴清德今天表示，在行政院長卓榮泰指示下，衛福部已制定短期因應策略，以及中長期的改革方向，會持續獎勵醫院增聘護理人力，以減輕負擔。

醫院壅塞問題延燒，衛福部日前說明3大短期因應策略，包括醫學中心強化病床調度、加強區域醫院聯防與強化分級就醫資訊，並提出強化護理人力整備、研議健保調整給付2項長期改革方向。

對於醫護人力規劃，卓榮泰上午在行政院會表示，短期請衛福部與衛生單位共同協助面對民眾需求；中長期計畫部分，目前政院已與考試院就未來考用合一做初步討論，未來要經過考用合一平台挑選人才，充實足夠人力。

總統下午出席總統府健康台灣推動委員會第3次委員會議致詞表示，衛福部除了在農曆年前，進行增購流感疫苗等預防措施，面對春節到近期的急診壅塞情形，在卓榮泰指示下，衛福部已制定短期因應策略，以及中長期的改革方向。

總統說，政府會透過各縣市衛生局加強督導、調度急診病床，同時持續強化各醫學中心的院內病床調度，以及發揮緊急醫療網功能，加強區域醫院間的聯防機制，減輕急診壓力，並會加強民眾獲取分級就醫資訊、落實醫療分級制度，讓資源更能夠妥善運用。

針對中長期人力問題，總統表示，會持續獎勵醫院增聘護理人力，減輕負擔，也會研議調整健保給付，鼓勵更多醫院投入急重症照護；而因應高齡化挑戰，到宅醫療、在宅急症照護以及長照3.0與急性後期等照護也要一起推動，降低醫療機構的壓力。

總統強調，希望多管齊下解決台灣醫療所面對的問題，提供民眾更好的照顧，早日達到「健康台灣」願景。

此外，台灣護理學會理事長廖美南在委員會討論時也對人力緊縮提出3點方向指出，第一，醫護團體對於夜班補貼政策除一般病房以外，也要納入ICU和急診護理人員有高度共識，希望已經有共識的部分能夠盡快實施。

其次是現行健保給付護理費制度，已沒有辦法反映護理人力成本。廖美南表示，雖然近年每一家醫院都有幫護理人員加薪，以過去3年統計資料，平均加薪3%至4%，但健保給付護理費標準已經很久沒有調整，盼政府對此能有一個長期規劃，逐年提高護理費的支付標準。

廖美南指出，第三是在COVID-19期間，有引進住院整合照顧計畫，過去實施結果，民眾、護理人員都有很好評價，但使用率並不高，源頭還是在於護理人力來源不足，希望盡速開放中階技術人員，經管理、訓練後進駐醫院，共同協助護理人員，讓護理人員有更多時間提供專業照護，同時留任護理人力，對整體人力運用會更有效率。

在三高慢性病防治方面，廖美南認為，民眾接受健康諮商前提，需要有足夠諮商人員，需有「資深臨床護理專家」的人才培育，對此政府應提出完善規劃、盡早推動，以最大效率運用人力，並具體降低病人死亡率。

至於護理人力問題，會中有委員也建議，可考慮讓還沒考到執照的本籍護生加入護佐制度，讓護理師能專注於照護病人。

針對調高各項健保給付將牽動健保補充費率調整，衛福部長邱泰源受訪說，健保總額已經用到最高點增加新台幣500多億元，公務預算也增加200多億，總共700多億元，重點是要社會溝通、取得社會共識，若此政策是有效且人民有感，才會去做。