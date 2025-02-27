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急診壅塞賴總統要求醫院調度 邱泰源：視察已見政策奏效

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源（中）與健保署長石崇良（右）今晚出席健康台灣推動委員會第3次委員會會後記者會，並針對急診塞爆、病床嚴重不足等議題做說明。記者侯永全／攝影
衛福部長邱泰源（中）與健保署長石崇良（右）今晚出席健康台灣推動委員會第3次委員會會後記者會，並針對急診塞爆、病床嚴重不足等議題做說明。記者侯永全／攝影

急診壅塞未解，暴露護理出走、病房關床等醫療困境。總統府健康台灣推動委員會今天舉行第3次會議，賴清德總統僅簡短帶過，認為解決醫院壅塞，短期應變措施包括地方衛生局加強督導，強化醫學中心調度，加強區域聯防；長期則獎勵醫院增聘護理人力，研議調整健保給付，推動在宅急症、長照3.0與急性後期照護等。

今天會議中，各醫學中心院長及護理界代表，均對急診壅塞提出建言，認為此為複雜議題，盼衛福部盡快解決。衛福部長邱泰源會後表示，護理人力今年一月與去年同期相比，增加3900餘位，其中約一千位在醫院任職，隨醫療需求增加，護理人力需求加重，將落實改善護理工作環境12項措施，健保署也決議調升急診、加護病房護理費。

邱泰源說，2月26日赴台北三家醫學中心、兩家區域醫院視察，發現醫院靈活調配病床成效佳，候床人數均在百人以下，根據監測，當日下午林口長庚待床人數最高，為58床，其次台大醫院55床，其他醫院都較低。衛福部動用自家掌管的部立醫院體系共26家，主動聯繫所在地醫學中心，承接其急重症照護，26日共收治70餘位醫學中心病人，分擔重任。

基層診所藉公會表達願分攤病人照顧，邱泰源表示，會中多位醫學中心院長認為，若由基層診所分攤流感病人篩檢及抗病毒藥物開立，可減少醫院急診負擔，呼籲民眾遇流感、諾羅等，善用社區診所診斷投藥，衛福部則會與國內急診醫學會及各專科醫學會討論，訂定「民眾版就醫指引」，讓民眾知道罹患病症對應的醫院層級。

總統府發言人郭雅慧說，台灣護理學會理事長廖美南於會中提出，開放中階技術人力進駐醫院，充實護理人力等想法，但其他委員認為，急診壅塞非單一情況，而是多重問題，單純藉由健保給付、護理人力提升，難以解決。賴總統裁示，行政部門應劍及履及，強化醫院間聯繫網絡，並勇於改變健保制度，針對護理人員同工不同酬現況，也要積極處理。

衛福部健保署長石崇良說，已從給付方面著手，日前邀集各單位討論提升急重症支付，與調升急診護理費、加護病房診察費及護理費，後續會循健保程序進行調整，未來將能反映在護理人員薪資調升、人力增加等成果。

衛福部長邱泰源（中）、次長周志浩（左）與健保署長石崇良（右）今晚出席健康台灣推動委員會第3次委員會會後記者會，並針對急診塞爆、病床嚴重不足等議題做說明。記者侯永全／攝影
衛福部長邱泰源（中）、次長周志浩（左）與健保署長石崇良（右）今晚出席健康台灣推動委員會第3次委員會會後記者會，並針對急診塞爆、病床嚴重不足等議題做說明。記者侯永全／攝影

健保署 加護病房 石崇良 衛福部 邱泰源 醫學中心

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