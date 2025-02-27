為打造健康台灣 賴總統提各類健檢整合降低三高風險

總統府27日召開「健康台灣推動委員會」，會後，賴總統指出，促成各類健檢結果的整合和運用，包括勞工健檢、成人預防保健、軍公教健檢，自費健檢等項目，來協助國人能夠掌握自身健康狀況，強化自我健康管理，除了降低「三高」帶來的慢性病負擔與失能風險，更將有助於台灣，在2030年，達成「降低三高相關慢性病標準化死亡率三分之一」的目標。

賴總統指出，針對27日的兩項報告案做出裁示。第一，穩健推動列管事項，並向國人報告成果。有關第二次委員會議的列管事項，目前都有明確的執行進度與後續規劃。要請行政院、衛福部和相關部會，持續推動及追蹤管考，若有具體成果，應適時向國人報告，展現政府打造「健康台灣」的決心與努力。這也包括27日會議提出的報告，要執行事項以及委員所提都要列管執行。

賴總統說，第二，以全面健康管理，強化三高防治。台灣每年約有6.2萬人死於三高相關慢性疾病，在2023年，占總死亡數3成。面對「三高」對國人健康的威脅，我們除了有成人預防保健，更有勞工健檢、軍公教健檢，以及自費健檢，都能協助三高的高風險族群，早期發現、早期治療。27日有多位委員提醒，這些資料都要彙整上傳，便於利用，甚至開發大數據、人工智慧等運用。

賴總統說，請勞動部、國防部等相關主管部會，協助鼓勵各項健檢資料上傳，以更完善健康數據，推動國人的健康管理；我也希望，各部會都能適時向委員會報告相關進度，確保政府的三高防治工作，更具成效。

賴總統說，第三，營造健康生活的社會環境。面對慢性病的挑戰，除了著重治療，預防更是關鍵，必須從營造健康生活做起。並請教育部、衛福部和體育署，持續強化合作，打造利於活動的環境，提升國人走向戶外意願，進而培養規律的運動習慣。

另外，去年，「營養及健康飲食促進法」，已經上路，除了衛福部要繼續推動營養促進工作，我也期盼教育部與其他部會，能透過健康採購等政策，鼓勵轄下單位、各場域，建置健康飲食環境，讓營養概念，逐步落實在大眾的日常生活。這也包括食物標示、開發健康食品、健康食譜，都值得去做。

第四，推行「三高防治888計畫」，防治慢性病。衛福部依據「三高防治888計畫」框架，透過「找得出」、「要介入」，以及「有改善」等三大策略，協助民眾早期發現，儘速建立健康生活模式，來因應三高問題。

同時，賴總統也提到，要請相關部會，逐步增加預防慢性病的預算，讓各項防治工作能夠更加順利施行，來達成「2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率三分之一」的目標。最後，慢性病防治與健康生活方式培養，絕非單一部會的責任。我們看到，衛福部積極推動新政，並且結合各部會資源，以及依據生命周期，提供相應的營養照護、擴大服務對象，來提供更多人適當照護。

賴總統也針對27日的會議做出三點結論，首先，第二次委員會會議所列管事項，已經有具體進度和規劃。請行政院和相關部會，繼續積極推動，如果有重大進展，請在委員會中提案報告，也適時向國人報告成果；其次，各部會要積極鼓勵民眾培養健康生活型態，多管齊下，來落實全齡健康均衡飲食、提升全齡身體活動，全面提升國人的健康水平。

第三，我們要促成各類健檢結果的整合和運用，包括勞工健檢、成人預防保健、軍公教健檢，自費健檢等項目，來協助國人能夠掌握自身健康狀況，強化自我健康管理，除了降低「三高」帶來的慢性病負擔與失能風險，更將有助於台灣，在2030年，達成「降低三高相關慢性病標準化死亡率三分之一」的目標。

另外，賴總統也說，為了打造「健康台灣」，去年，我就任前宣示，每年4月27日，都會舉辦的「健康台灣全國論壇」，今年也將如期舉行。他相信，透過廣納各界意見，一定能匯集更多力量，來提升國人健康，也期待在座各位屆時踴躍參與。謝謝大家。