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急診護理津貼解壅塞？ 台大醫院工會：只是彌補相對剝奪感

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部去年開始發給護理師夜班津貼，但卻對各科別大小眼，以醫學中心為例，急性一般病床每班津貼達1千元，急診、加護病房等至多只有2百元，補足預算只是「彌補相對剝奪感」。護理師示意圖。記者黃仲裕／攝影
衛福部去年開始發給護理師夜班津貼，但卻對各科別大小眼，以醫學中心為例，急性一般病床每班津貼達1千元，急診、加護病房等至多只有2百元，補足預算只是「彌補相對剝奪感」。護理師示意圖。記者黃仲裕／攝影

全台急診壅塞，衛福部健保署昨天舉行會議，承諾發給急診護理師津貼，加上提升急診留觀床診察費等，總共編列30億預算，預計5月上路。全台爆發護理荒，衛福部去年開始發給護理師夜班津貼，但卻對各科別大小眼，台大醫院企業工會秘書長邱宇弘點出，以醫學中心為例，急性一般病床每人每班津貼達1千元，急診、加護病房等至多只有2百元，補足預算只是「彌補相對剝奪感」。

邱宇弘表示，衛福部發給不同護理師的津貼加碼存在落差，在醫學中心，大夜班可獲得1千元津貼，急診及ICU則要看醫院申報量而定，醫院把急重症相關醫療服務量上報至衛福部，再由衛福部分配津貼給醫院，每家醫院分到的額度不同，每位每班護理師收到費用也不同，整體約在70至150元之間，不超過200元。

「補足急診護理津貼，僅是彌補過去津貼分配不公，釀成的相對剝奪感。」邱宇弘表示，津貼提升後，是否顯著提升留人效果有待觀察，不能期待津貼一調，急診護理人力就獲得改善，衛福部應系統性提升整體護理薪資待遇，日護理師對前景有期待、看得到希望，才能提升護理留任意願，進一步緩解醫院關床情況，才有望解決急診壅塞。

邱宇弘表示，急診塞床真正原因是病人沒有病房住，而非衛福部所稱輕症病人增加、分級醫療失衡不足等；護理人力不足，病床開床不夠，難以消化急診病人，且還要收治門診住院病人，才是問題根本，台大醫院關床情況較其他醫院好很多，但每個單位處理量能都已滿載，面對住院高峰，加上病房量能不足，急診才會塞車。

台大醫院各科部提供病房護理師績效獎金等，邱宇弘表示，院方基於營運需求，對人力缺口高、對醫院重要或工作負荷較高的科別，都會設計獎勵機制，有些科別則有「小金庫」發放獎勵給護理人員，「除補足不公平的津貼機制，政府也讓整體護理待遇持續增長，方能提升留任意願。」

台大醫院 薪資 衛福部 護理師

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